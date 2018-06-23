Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Erzincan şehidini uğurladı

şehidini uğurladı

FARUK CANBABA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.6.2018
Erzincan şehidini uğurladı
Hakkârı'de teröristlerin saldırısı sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü 'da şehit olan Sözleşmeli Er Resul Bayracı (23), memleketi 'ın Tercan ilçesinde dün son yolculuğuna uğurlandı.

GÖZYAŞLARI VE DUALARLA...
Şehit er için Tercan ilçe merkezindeki Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreninde şehidin akrabaları gözyaşlarına hâkim olamazken, Bayracı'nın cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi. Cenazeye Erzincan Valisi Ali Arslantaş, AK Parti Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, 3. Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Erzincan şehidini uğurladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN