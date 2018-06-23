Erzincan şehidini uğurladı

Hakkârı'de teröristlerin saldırısı sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Van
'da şehit olan Sözleşmeli Er Resul Bayracı (23), memleketi Erzincan
'ın Tercan ilçesinde dün son yolculuğuna uğurlandı. GÖZYAŞLARI VE DUALARLA...
Şehit er için Tercan ilçe merkezindeki Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreninde şehidin akrabaları gözyaşlarına hâkim olamazken, Bayracı'nın cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi. Cenazeye Erzincan Valisi Ali Arslantaş, AK Parti Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, 3. Ordu
Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı.