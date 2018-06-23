Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Erdoğan'a "Gazze" teşekkürü

Erdoğan'a "" teşekkürü

sınırında için toplanan Filistinliler, Cumhurbaşkanı 'a teşekkür gösterisi düzenledi. " Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dik duruşu için teşekkür ederiz" yazılı posterler açan Filistinliler "Gazze'den onurlu Türkiye'ye selam olsun" sloganları attı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.6.2018 16:10 Güncelleme Tarihi: 23.6.2018 16:29
Erdoğan'a Gazze teşekkürü

'nün 42. yılı nedeniyle 'tan bu yana abluka altındaki Şeridi'nin sınırında adı altında barışçıl eylemler düzenleyen Filistinliler, Gazze şeridinin kuzeyindeki Cibaliye bölgesinde ve 'a Filistin'e verdiği destekten dolayı teşekkür ve sevgi gösterisi düzenledi.

"GAZZE'DEN ONURLU TÜRKİYE'YE SELAM OLSUN"

Üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi ve "Türkiye Cumhurbaşkanı 'a dik duruşu için teşekkür ederiz" yazılı posterler açan Filistinliler, "Gazze'den onurlu Türkiye'ye selam olsun", "Ey Yahudiler, Muhammed'in ordusu sınırda" sloganları attı.

"TÜRKİYE BİZİM YANIMIZDA ÇOK İYİ DURDU"

Gösteriye katılan ve daha önce İsrail askerlerinin müdahalesinde yaralanan bir Filistinli, "Türkiye bizim kardeşimizdir. Yardımlarından dolayı onlara çok teşekkür ediyoruz. Bize birçok ülke yardım ediyor ancak Türkiye bizim yanımızda çok iyi durdu." diye konuştu.

İsrail sınırına akın eden Filistinliler, Türk bayrağı taşıdı

"İŞGALCİLERİ KOVUNCAYA KADAR..."

Diğer bir yaralı Filistinli ise "Biz, siyonistlere (İsrail'e) şunu vurguluyoruz: Biz yaralansak, parçalansak bile onlara sürünerek de olsa geleceğiz. Bizim ellerimizi ve ayaklarımızı da kesseler biz onlara sürünerek ulaşacağız. İşgalcileri kovuncaya ve işgal edilmiş topraklarımıza dönene kadar." ifadelerini kullandı.

Kudüs'te kim nerede? İslam dünyası katliamlara neden sessiz?

"ALLAH BİZE YETER"

"Bu ülkeyi sevmeye devam edeceğiz ve başkaları bu yoldan dönse de biz dönmeyeceğiz." diyen başka bir yaralı genç ise şunları kaydetti:

"Bizim hepimizin mesajıdır. Tüm kahraman yaralılarımıza vefa olarak sözümüzü tutacağız. Vefalı olacağız. Yolumuza devam edeceğiz. Pişman olmayacağız. Geri durmayacağız. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir."

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

ÜZERLERİNE GERÇEK MERMİLERLE ATEŞ AÇILIYOR!

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde 130'dan fazla Filistinli İsrail askerlerinin saldırıları sonucu şehit oldu, 14 binden fazla Filistinli yaralandı. İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinliler arasında, 2 gazeteci, 2 sağlık çalışanı da yer alıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Erdoğan'a "Gazze" teşekkürü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN