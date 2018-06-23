Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > İşte CHP'nin kol kola girdiği HDP'liler: "Meclisteki ilk işimiz Öcalan'ın özgürlüğü"

İşte 'nin kol kola girdiği 'liler: "Meclisteki ilk işimiz Öcalan'ın özgürlüğü"

Başkanı 'nun "barajı geçmesi lazım" dediği barajı aşınca ilk işinin terör örgütü lideri 'a özgürlük için çalışmak olacağını duyurdu. Terör örgütüne yakın bir sitede yer alan habere göre HDP'nin Milletvekili adayı Mehmet Temizyüz, Meclis'e gittiklerinde Abdullah Öcalan'ın özgürlüğüne kavuşması için çabalayacaklarını belirtti. Temizyüz "AKP'yi iktidardan düşürdükten Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'ın üzerindeki tecridin kaldırılması ve nihayetinde de O'nu özgürlüğüne kavuşturmak için adımlar atacağız, çabalayacağız" dedi.

Giriş Tarihi: 23.6.2018 14:35 Güncelleme Tarihi: 23.6.2018 15:11
İşte CHP'nin kol kola girdiği HDP'liler: Meclisteki ilk işimiz Öcalan'ın özgürlüğü

lideri Kılıçdaroğlu barajı aşması ve parlamentoda olması lazım dediği meclisteki ilk icraatlarının terör örgütü lideri Öcalan'a serbestlik çalışmaları olacağını ifade etti. Terör örgütüne yakın bir haber sitesine açıklamalarda bulunan HDP Milletvekili Adayı Mehmet Temizyüz adalet sistemini değiştireceklerini ve terörist Öcalan'ın serbestliği için çalışacaklarını belirtti.

Temizyüz bunu Kürt ailelerin talebi olarak sundu. Temizyüz "Parlamentoda ilk yapacağımız iş, TMK'yi ortadan kaldırmak olacak. Çünkü mevcut tüm hukuki ve cezaevlerindeki sorunların en büyük nedeni TMK'dir. AKP'yi iktidardan düşürdükten Kürt Halk Önderi 'ın üzerindeki tecridin kaldırılması ve nihayetinde de O'nu özgürlüğüne kavuşturmak için adımlar atacağız, çabalayacağız" dedi.

PKK, CHP, İYİ PARTİ VE SAADET EL ELE!

24 Haziran öncesi terör örgütü, CHP, İyi Parti ve Saadet el ele verdi, HDP ve 'ı destekledi. Bir taraftan CHP Genel Başkanı ve PKK terör örgütünün sözde yöneticisi söylem birliği yapıp HDP'nin barajı aşmasının önemini anlattı diğer taraftan diğer Millet İttifakı üye parti liderleri de Demirtaş'ın tutukluluğuna karşı çıktı.

Muharrem İnce’nin gizli planı! CHP-HDP kardeşliğinin...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
İşte CHP'nin kol kola girdiği HDP'liler: "Meclisteki ilk işimiz Öcalan'ın özgürlüğü"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN