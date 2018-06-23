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Son derece kritik öneme sahip 2018 lerine artık saatler kaldı. Seçmenlerin kafasındaki en önemli soru işaretlerinden birisi 'seçimde ?' sorusunun yanıtı. nelerdir? Oy kullanılırken mühür nereye basılacak? nun görevleri nelerdir? Haberimizde, ya dair bütün detayları sizin için derledik. İşte o bilgiler...

Giriş Tarihi: 23.6.2018 17:21 Güncelleme Tarihi: 23.6.2018 17:22
24 Haziran'da oy nasıl kullanılır? - Seçim günü oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler!

lerine saatler kala yurttaşların kafasındaki soru işaretleri de artmaya başladı. Nasıl oy kullanacağını bilmeyen veya ilk kez oy kullanacak olan vatandaşlar için de sorusuna bu haberimizde cevap vermeye çalıştık. Bu doğrultuda seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan, resimli ve resmi bir kimlik belgesiyle oy kullanabilecek, cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Pusulalara, "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında imza, işaret yapılmayacak, zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

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24 Haziran'da oy nasıl kullanılır? - Seçim günü oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler!
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