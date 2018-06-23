24 Haziran'da oy nasıl kullanılır? - Seçim günü oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler!

24 Haziran seçimlerine saatler kala yurttaşların kafasındaki soru işaretleri de artmaya başladı. Nasıl oy kullanacağını bilmeyen veya ilk kez oy kullanacak olan vatandaşlar için seçimlerde oy nasıl kullanılır sorusuna bu haberimizde cevap vermeye çalıştık. Bu doğrultuda seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan, resimli ve resmi bir kimlik belgesiyle oy kullanabilecek, cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Pusulalara, "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında imza, işaret yapılmayacak, zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.