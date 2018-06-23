Tutuklu FETÖ'cüler kurtuluşu HDP'ye oy vermekte arıyor

15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ 'cü eski askerler, kendilerini görmeye gelen yakınlarına telkinlerde bulunarak yarın yapılacak seçim lerde HDP 'ye oy vermelerini istedi - Aralarında eski tuğgeneraller Gökhan Şahin Sönmezateş ve Mehmet Partigöç ile eski albay Cemil Turhan'ın bulunduğu FETÖ'cülerin, yakınlarına "cezaevinden kurtulmak için tek şanslarının HDP'ye oy vermek" olduğunu söyledikleri öğrenildi - Örgütün, geçmiş seçimlerde de AK Parti karşısındaki en güçlü partinin desteklenmesi yönündeki talimatı, örgütsel döküman, örgüt mensuplarının verdikleri ifadeler ve " ByLock " yazışmalarında da yer aldı

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, FETÖ üyeleri, tutuklu bulundukları cezaevlerinden kurtulmak için çareyi yarın yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerinde HDP'yi desteklemekte aramaya başladı.

"OYLARINIZI HDP'YE VERİN"

Aralarında eski tuğgeneraller Gökhan Şahin Sönmezateş ve Mehmet Partigöç ile eski albay Cemil Turhan'ın da bulunduğu Sincan Cezaevi'ndeki bazı FETÖ'cüler, kendileriyle görüşmeye gelen yakınlarından yarın yapılacak seçimlerde HDP'ye oy vermelerini istedikleri ortaya çıktı.

Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş

Tutuklu FETÖ'cülerin, telkinlerde bulundukları yakınlarına "cezaevinden kurtulmak için tek şanslarının HDP'nin barajı aşarak Meclise girmesi" gerektiğini söyledikleri belirtildi.

GEÇMİŞ SEÇİMLERDE DE AYNI TAKTİĞİ KULLANDILAR

17/25 Aralık kalkışmalarıyla hükümeti düşürmeye çalışan ancak başarılı olamayan FETÖ, 30 Mart 2014 yerel seçim ile 7 Haziran ve 1 Kasım'daki genel seçimlerde de AK Parti karşısındaki en güçlü adayın desteklenmesi yönünde mensuplarına talimat göndermişti.

Örgütün bu talimatı, düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen örgütsel dökümanlarda, örgüt mensuplarının verdikleri ifadelerde ve "ByLock" yazışmalarında da yer almıştı. Bu dökümanlara göre örgüt, elemanlarından "AK Partililerle seçim tartışmalarına girilmemesi, ülkedeki olumsuz olayları dile getirerek AK Parti'ye oy verilmemesi"ni istedi.

HDP YERİNE "DP" KODUNU KULLANMIŞLAR

Örgütün özellikle Doğu ve Güneydoğu illerinde desteklenmesini istediği HDP'yi vatandaşların tepkisinden çekindiği için "DP" olarak kodladığı örgütsel dökümanlarda yer aldı.

FETÖ'nün mahrem imamları da ifadelerinde, seçimlerde "AK Parti'ye oy verilmemesi, bölgedeki güçlü partilere oy verilmesi yönünde çalışma yapmak üzere herkese hedef verildiği ve bu çalışmaların raporlandığını" anlatmıştı.

Örgüt mensuplarının şifreli haberleşme programı "ByLock" üzerinden yaptıkları görüşmelerde de örgüt mensubu eski bir ilçe müftüsünün "Kuzey Kore olmaya doğru ilerleyen AK Parti'ye oy vermek haramdır. Fetva mı lazım, verdim gitti" şeklinde mesaj yazdığı belirlendi.

Yazışmalar arasında, "HDP düşmanına HDP'ye oy verdirttim.", "7 Haziran'da etkilediğimiz kimseler 1 Kasım için çantada keklik değil, onlara da tekrar tekrar ilgi göstermeliyiz, evdeki bulgurdan olmayalım inşallah" mesajları dikkati çekti.