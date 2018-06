Milyonlarca seçmen bu sabah saatlerinden itibaren sandık başına gittiler ve oy verme işlemlerini tamamladılar. 24 Haziran 2018 seçim sonuçlarının açıklanması da merak içinde bekleniyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun yasağı kaldırması ile birlikte yavaş yavaş sonuçlarda netleşmeye başladı. Ankara, İzmir, İstanbul başta olmak üzere tüm illerimiz ve ilçelerimizin seçim sonuçlarını an be an bu başlık altından takip edebilirsiniz...

SEÇİM SONUÇLARINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!