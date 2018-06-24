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'Apoletlerini sökeceğim' dediği Temel paşanın köyünden İnce'ye tokat gibi cevap

'nin cumhurbaşkanı adayı 'ye, "Apoletlerini sökeceğim" dediği 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral 'in memleketi 'un Taht köyünden 1 oy çıktı. 153 seçmenin oy kullandığı sandıkta, 1 oy da CHP'ye çıktı.

Giriş Tarihi: 24.6.2018 20:48
'Apoletlerini sökeceğim' dediği Temel paşanın köyünden İnce'ye tokat gibi cevap
'nin cumhurbaşkanı adayı 'nin, Cumhurbaşkanı 'ın 31 Mayıs'ta, Malatya'da, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu tarafından organize edilen iftar yemeğinde, kendisini eleştirdiği konuşmasını alkışladığı için 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral 'e yönelik "Apoletlerini sökeceğim" ifadeleri ile tepki göstermişti. Korgeneral Temel'in baba ocağı 'un merkeze bağlı Taht köyündeki vatandaşlar, İnce'nin sözlerine tepkilerini dile getirmişti.

Tek sandık kurulan Taht köyünde 153 seçmen oy kullandı. Tüm oyların geçerli sayıldığı köyde, Cumhurbaşkanı adaylarından Recep Tayyip Erdoğan'a 145, Meral Akşener'e 4, Temel Karamollaoğlu'na 3, Muharrem İnce'ye ise 1 oy çıktı.

Seçim sonuçlarının partilere göre dağılımında ise Ak Parti 124, MHP 21, Saadet Partisi 3, İyi Parti 4 ve CHP 1 oyda kaldı.
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'Apoletlerini sökeceğim' dediği Temel paşanın köyünden İnce'ye tokat gibi cevap
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