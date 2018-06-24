Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Bayrampaşa seçim sonuçları ve oy oranları! 2018 Bayrampaşa seçim sonucu

sonuçları ve oy oranları! 2018 Bayrampaşa seçim sonucu

Milyonların heyecanla beklediği tarihi gün geldi, çattı. 24 Haziran sabahı 08:00 itibari ile oy verme işlemi başladı. Sandıkların kapanması ile birlikte sonuçları heyecanı herkesi sardı. İl il ve ilçe ilçe oy oranları yine sabah.com.tr’de olacak. İstanbul seçim sonuçları ve oy oranları araştıran kişiler en hızlı ve doğru bilgileri bu başlık altından bulabilecekler. ’nun () seçim yasaklarını kaldırmasının hemen ardından Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Bayrampaşa Seçim sonuçları an be an burada.

Giriş Tarihi: 24.6.2018 20:02
Bayrampaşa seçim sonuçları ve oy oranları! 2018 Bayrampaşa seçim sonucu

Bu sabah saatlerinden itibaren milyonlarca seçmen sandık başına giderek oy kullanma işlemini gerçekleştirdi. 'ndan yapılan yapılan açıklamaya göre sandıkların kapandığı belirtildi ve gözler sonuçları 2018 çevrildi. İstanbul seçim sonucu sayfamız üzerinden an be an oy oranları takip edebileceksiniz. 'nın seçim yasaklarını kaldırmasının hemen ardından Bayrampaşa seçim sonuçları ve oy oranları sabah.com.tr'de.

BAYRAMPAŞA SEÇİM SONUÇLARI 2018

Bu ilçede yaşayan kişiler aşağıda bulunan seçim sonuçları sayfası üzerinden son dakika Bayrampaşa seçim sonuçları takip edebilecekler. YSK'nın seçim yasaklarını kaldırmasının hemen ardından Bayrampaşa seçim sonucu ve oy oranlarını bu başlık altından dakika dakika takip edebilirsiniz.

SEÇİMİ 500'Ü AŞKIN GÖZLEMCİ İZLİYOR

Başkan Güven, seçimleri 48-49 ülkeden 500'e aşkın gözlemcinin izlediğini bildirdi.

Seçimi, gözlemcilerin yanı sıra müşahitler, siyasi partilerin de izleyeceğini anlatan Güven, "Sağlıklı bir seçim olacağını düşünüyorum. Siyasi parti temsilcilerine ve kendi sandık kurulu başkanlarımıza gerekli eğitimleri verdik. Bütün uyarımızı gönderdik." şeklinde konuştu.

Seçim günü sandık kurulları başkanlarına sabahtan akşama kadar ne yapacaklarına, oy torbalarını ilçe seçim kuruluna teslim edinceye kadarki geçecek süreçte neler yapmaları gerektiğine ilişkin bilgilerin olduğu listeleri verdiklerini de anlatan Güven, "Okumalarında fayda var. Onun dışında sandık kurulu başkanlarına, bugünden başladık, ne yapacaklarını belirten mesajlar gönderdik. Bizden gelen mesajlara baksınlar. Tereddüt ettiklerinde bizim sitemizde de aynıları yayınlanıyor. Oradan da takip etme, kontrol etme imkanları var." dedi.

YSK'DAN SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLAMASI

, herkesin oyunu vermesini tavsiye ederek, "İnşallah akşam da sağlıklı bir şekilde sonuçları açıklarız. Geçen seçimlerde aşağı yukarı saat 23.00 civarında açıkladık. Yine ümidimiz saat 24.00'ten önce açıklamak." bilgilerini paylaştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Bayrampaşa seçim sonuçları ve oy oranları! 2018 Bayrampaşa seçim sonucu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN