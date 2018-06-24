Erdoğan'ın küçük torunu Aybüke ilk kez görüntülendi

Erdoğan'ın en küçük torunu olan Canan Aybüke, babası Selçuk Bayraktar'ın kucağında ilk kez görüntülendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, eşi Selçuk Bayraktar ile Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullandı.

KANDİLLİ KIZ ANADOLU LİSESİ'NDE KULLANDILAR

Sümeyye Erdoğan Bayraktar, eşi Selçuk ve kızı Canan Aybüke Bayraktar ile oy kullanmak için Üsküdar'daki Kandilli Kız Anadolu Lisesi'ne geldi.

Bayraktar ailesi oyunu kullandıktan sonra okuldan ayrılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en küçük torunu olan Canan Aybüke babası Selçuk Bayraktar'ın kucağında ilk kez görüntülendi.