FETö’cü hain kaçacak delik aradı

FETÖ
'nün medya yapılanmasının önde gelen isimlerinden ve "Fuat Avni
" hesabının yöneticisi olduğu iddia edilen firari Aydoğan Vatandaş
, ABD'nin New Jersey
eyaletinde görüntülendi. Karşısında AA muhabirlerini görünce panikle kaçmaya çalışan Vatandaş, daha sonra polis çağırdı. İlk olarak New Jersey eyaletinin Clifton semtinde bulunan, FETÖ mensuplarının uğrak adreslerinden Ant Kitabevi
ve kafede görüntülenen Vatandaş, ardından Hackensack semtindeki FETÖ'ye yakın isimler tarafından işletilen Cafe 46'ya gitti. Burada öğle yemeğini yedikten sonra bahçe bölümüne çıkarak yanındaki kişiyle sohbet eden Vatandaş, AA ekibini karşısında görünce büyük şaşkınlık yaşadı. PANİKLE KAÇMAYA ÇALIŞTI
AA muhabirinin FETÖ firarisi olarak arandığını belirterek sorular sorması üzerine Vatandaş, elinde çay bardağı ve çantasıyla hızla kaçmaya çalıştı. Soruları cevapsız bırakan Vatandaş, kafeye girer girmez polis çağrılmasını istedi. AA ekibinin uzaklaşmasının ardından kafe çalışanlarının merdiven kurarak güvenlik kameralarını kontrol etmesi de objektiflere yansıdı. FETÖ'NÜN KİTABEVİNDE...
Firari Aydoğan Vatandaş'ın ilk olarak uğradığı New Jersey eyaletine bağlı Clifton semtindeki Ant Kitabevi ve kafesi FETÖ örgütüne mensup önde gelen isimlerin uğrak yeri konumunda. Ağırlıklı olarak elebaşı Fetullah Gülen
ve örgüt mensubu yazarların kitaplarının satıldığı kitabevinin sosyal medya hesaplarında ise Enes Kanter
, Hakan Şükür
, Osman Özsoy
, Adem Yavuz Aslan ve Abdullah Aymaz başta olmak üzere çok sayıda önde gelen FETÖ'cünün katıldığı etkinliklere ilişkin görseller yer alıyor. Mekânın müdavimlerinden olan Aydoğan Vatandaş'ın da kitaplarının imza günlerini burada yaptığı ve düzenlenen bazı programlara konuşmacı olarak katıldığı yansıyan görseller arasında. Türkiye'de FETÖ'yle ilgili açılan bazı davalarda ismi geçen Aydoğan Vatandaş'ın, bir dönem FETÖ'nün yasa dışı dinleme faaliyetleri sonucunda elde ettiği birtakım bilgileri ve uydurma içerikleri "Fuat Avni" adlı hesaptan paylaşan yöneticilerden biri olduğu iddia edilmişti. 2 BİLET ALIP KAÇMIŞTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan tarafından hazırlanan 314 sayfalık iddianamede, firari Vatandaş'ın "Fuat Avni" hesabının yöneticisi olduğunun değerlendirildiği ifade edilmişti. Aydoğan Vatandaş'ın, deşifre olduğunu anladığında kripto FETÖ istihbaratçılarının yardımıyla teknik takipten kaçırılarak ve 2 ayrı uçak bileti ile yanıltılma yapılarak Almanya üzerinden ABD'ye kaçtığı anlaşılmıştı. Babasının rahatsızlığı nedeniyle 8 Temmuz 2014'te Türkiye'ye gelen Aydoğan Vatandaş'ın seyyar Wi-Fi'ler aracılığıyla internete bağlanarak ABD'den gönderilen şifreli SMS'leri Twitter mesajına dönüştürüp "Fuat Avni" hesabından yayımladığı tespit edilmişti. TÜRKİYE ALEYHİNDE YAZI YAZIYOR
DENIZ Harp Okulu'ndan 1995'te ayrıldıktan sonra FETÖ'ye ait Aksiyon dergisinde çalışmaya başlayan Aydoğan Vatandaş, 2001'de Fatih Üniversitesi İngiliz Dili Edebiyatı bölümünü bitirdi. 2000-2004 yılları arasında ise Zaman gazetesinde muhabirlik, editörlük ve köşe yazarlığının yanı sıra "Karakutu" adlı bir programın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlenmişti. 2006'dan itibaren ABD'nin New York kentinde yaşamaya başlayan Vatandaş, daha sonra Today's Zaman gazetesinde yazılar yazmıştı. ABD'de "Huffington Post
" adlı haber sitesinde de Türkiye karşıtı yazılar yazan Aydoğan Vatandaş, diğer bazı FETÖ'cü isimlerle online platformlarda ülke aleyhine programlar yapmaya devam ediyor. "Ergenekon Terör Örgütü" tanımını da ilk defa 1996'da kendisinin yaptığı iddia edilmişti.