Haberler Gündem Haberleri Geleceğin şampiyonları Hakkâri’de yetişiyor

Geleceğin şampiyonları Hakkâri’de yetişiyor Hakkâri’deki gençlik merkezlerinde, yüzlerce genç farklı branşlarda spor yapıyor. 5 yıl önce 900 olan üye sayısı artık 11 bine kadar çıktı. Gençler spor sayesinde terörün ağına düşmekten kurtuluyor