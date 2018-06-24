Geleceğin şampiyonları Hakkâri’de yetişiyor

Terörün belinin kırıldığı bu günlerde, terörden en çok zarar gören şehirlerin başında gelen Hakkâri'de gençler artık dağdaki terör örgütü yerine sportif aktivitelere katılıyor. Şehre gençlik merkezi yapılmasının ardından spora yönelen genç sayısı hızla artıyor. Öyle ki gençlik merkezinin 5 yıl önce 900 olan üye sayısı, bugün 11 bine ulaştı. SAATTE 400 KİŞİYE SPOR İMKÂNI
Artık aralarında köylerden gelenlerin de bulunduğu ortalama bin genç, yaz-kış gençlik merkezlerine gelerek spor yapıyor. En çok ilgiyi Uzakdoğu sporları görüyor. Spor branşlarında ayrı ayrı oluşturulmuş alanlarda aynı anda saatte 400 kişi spor yapabiliyor. Gençlerin diğer gözde sporu ise kayak. Daha önce en fazla 50 kişiye hitap eden kayak merkezinin eksikliklerinin giderilmesiyle, nisan ayına kadar her hafta sonu binlerce vatandaş, hafta içi ise aralarında köy okullarının da farklı okullarından 100 çocuk kayak yapma imkânı buluyor. Kayak ve masa tenisi milli takımlarına girmeye başlayan Hakkârili gençler, son olarak da Mai Tai branşında Türkiye
birincisi oldu. GÜVEN LİSTESİNDE ARTIK 12'NCİ Vali Cüneyit Orhan Toprak
, gençlerin spor ve kültürel faaliyetlerle buluşmasının çok önemli olduğunu söyleyerek, "Bu amaçla valilik olarak hazırlanan her projeye kaynak sağladık. Böylece gençlerin terör örgütünün ağına düşmelerinin önüne geçtik. Bir daha bu durumlara izin vermeyeceğiz. Hakkâri, yenilenen yolları, ışıklandırması, yeşil alan ve parkları, çocuklara yönelik özel çalışmalar ile yaşanılabilir kent oldu. Artık Hakkârili gençler, dağa çıkıp terör örgütüne katılmayı düşünmüyor. Tek amaçları, sporda ve diğer alanlarda başarılar yakalamak" dedi. Emniyet Müdürü Suvat Dilberoğlu da güvenilir iller sıralamasında daha önce sonuncu olan kentin, 12. sıraya yükseldiğini söyledi. Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Reşit Güldal, uyguladıkları "Sağlıklı gelecek, sporla gelecek" projesinin amacına ulaşmaya başladığını belirterek "Herşey gençlerimiz için" dedi. TURİZMİN YENİ GÖZDESİ
İl Kültür Müdürü İdris Ağacanoğlu ise şunları anlattı: "Turizm alt yapısını geliştiriyoruz. Kayak merkezinin alt yapısı için Valimiz Cüneyit Orhan Toprak 10 milyon lira ödenek sağladı. Doğa sporlarında önemli gelişmeler var. Yurt dışından ve içinden de çok turist geliyor. Oteller hiç boş kalmıyor. Hakkâri uluslararası kış turizmi ve eko turizmin
hinterlandı olacak." KADIN FUTBOL TAKIMI 1. LİGDE
HakkÂri'nin
artık, Kadın Futbol 1. Ligi'nde de bir temsilcisi var. Bu başarının altında kadın futbol takımı antrenörü ve aynı zamanda kurucusu Cemile Timur'un imzası bulunuyor. 19 yıldır spor camiasının içinde olan Timur, "5 yıl playofflarda hep direkten döndük. Sonunda bu yıl 1.lige çıktık. Yardımcı antrenörüm, kaleci antrenörüm ve masörüm olmadan tüm yükü kendim çekiyorum. Bu başarıyı, kızlarımız ve bakanımız Nimet Kurt ile beraber elde ettik" dedi.