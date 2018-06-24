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'da sandık provokasyonundan çıktı

Pendik’te okur-yazar olmadığı gerekçesi ile oğlu ve eşi ile birlikte Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği lerinde üzere oy kullanma kabinine girmek isteyen Hatice K.’ya sandık başkanının bu durumun mevzuata aykırı olduğu gerekçesi ile izin verilmemesi üzerine tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın ardından aile üyelerinin sruşturma kapsamında oldukları ve aile üyeleri sandık başında gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.6.2018 14:43 Güncelleme Tarihi: 24.6.2018 15:04
İstanbul'da sandık provokasyonundan FETÖ çıktı

'da, okuma yazma bilmediğini söyleyerek kocası ve oğluyla birlikte isteyen kadına izin verilmemesi üzerine olay çıkaran ailedeki baba ve oğul, 'den aranmaları bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

OKUR YAZAR OLMADIĞINI BELİRTEREK OĞLU İLE BİRLİKTE OY KULLANMA KABİNİNE GİRMEK İSTEMİŞTİ

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği lerinde oy kullanmak üzere Pendik Mahir İz İlkokulu'ndaki 3253 numaralı sandığa gelen Hatice K'nın, okur yazar olmadığını belirterek yanında bulunan kocası İshak K. ve oğlu Ahmet K'nın da kendisiyle birlikte oy kullanma kabinine girmesini istediği ancak sandık başkanının, durumun mevzuata aykırı olduğunu belirterek izin vermediği öğrenildi.

DİĞER SEÇMENLERİ PROVOKE ETMEYE ÇALIŞTILAR!

Yaşanan tartışma sırasında kendisini yere atarak fenalaşan Hatice K'nın, sandığın bulunduğu sınıfa çağrılan sağlık ekiplerince, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldüğü bildirildi.

Söz konusu kadının hastaneye götürülmesine rağmen eşi İshak K. ve oğlu Ahmet K'nın sandığın bulunduğu yeri terk etmeyerek diğer seçmenleri provoke edici söylemler kullanmaları, sandık alanında sağlıklı oy kullanımını engellemeleri ve görevlilere tehdit ve hakaret içerikli sözler söylemeleri üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı.

GBT KONTROLÜ SIRASINDA FETÖ'DEN SORUŞTURMA KAPSAMINDA OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

Olaya müdahale eden Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kontrolü yaptıkları ve FETÖ soruşturmaları kapsamında aranmalarının bulunduğu ortaya çıkan İshak K. ve oğlu Ahmet K'yı gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, İshak K'nın Halil ismindeki diğer bir oğlunun ise halen 'da FETÖ okullarında öğretmenlik yaptığı öğrenildi.

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İstanbul'da sandık provokasyonundan FETÖ çıktı
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