Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oyunu kullandı

Genel Başkanı oyunu kullandı

haberi... Genel Başkanı Anıttepe Ortaokulu'nda oyunu kullandı.

Giriş Tarihi: 24.6.2018 11:59 Güncelleme Tarihi: 24.6.2018 12:16
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oyunu kullandı

haberi... Genel Başkanı Anıttepe Ortokulu'nda oyunu kullandı. Devlet Bahçeli oyunu kullandıktan sonra, basın mensuplarının karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları:

"24 Haziran 2018 milletimiz açısından önemli bir gündür. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnanıyorum ki Türkiye, sağlıklı bir seçimle yeni bir döneme girecektir. Bütün siyasi partilere ve adaylara başarılar diliyorum. Seçimi genel merkezden takip edeceğim"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oyunu kullandı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oyunu kullandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN