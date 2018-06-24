Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara Anıttepe Ortokulu'nda oyunu kullandı. Devlet Bahçeli oyunu kullandıktan sonra, basın mensuplarının karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları:

"24 Haziran 2018 milletimiz açısından önemli bir gündür. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnanıyorum ki Türkiye, sağlıklı bir seçimle yeni bir döneme girecektir. Bütün siyasi partilere ve adaylara başarılar diliyorum. Seçimi genel merkezden takip edeceğim"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oyunu kullandı