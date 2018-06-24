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verme işlemi başladı

Türkiye sandık başında... Saat 08:00 itibariyle verme işlemi başladı. Türk siyasi tarihinde ilk kez siyasi partilerin ittifak şeklinde sandıkta yarışacağı çifte de bugün 56 milyon 342 bin 263 seçmen oy kullanacak. İlk defa seçmen olan 1 milyon 650 bin 171 genç de sandığa gidecek. Oy verme işlemi saat 17:00'de sona erecek.

Giriş Tarihi: 24.6.2018 08:18 Güncelleme Tarihi: 24.6.2018 08:23
Oy verme işlemi başladı

SANDIK YEMİNİ EDİLDİ, OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI

Cumhurbaşkanlığı i birinci lama ve 27. dönem milletvekili i öncesi sandık başında görevli olan memurlar sandık yemini etti. Saat 08:00 itibariyle oy verme işlemi tüm yurtta başladı. Oy verme işlemi saat 17:00'ye kadar sürecek.

YURTDIŞI OYLAR GELDİ

Yurtdışında 60 ülke ve 123 temsilcilikte sandık kuruldu, 13 gün süren oy verme işlemi tamamlandı. Yurtdışında 1 milyon 486 bin 532 kişi oy kullandı ve katılım oranı yüzde 48.78 oldu. Gümrük kapılarında oy kullanma işlemi de bugün 17.00'ye kadar sürecek.

OY PUSULALARI ASKERİ HELİKOPTERLE TAŞINDI

, ve 'da, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için seçim görevlileri ve oy pusulaları, bazı yerleşim yerlerine askeri helikopterle taşındı.



TÜM ÖNLEMLER ALINDI

Öte yandan seçime ilişkin tüm önlem ve hazırlıklar alındı. Seçmen için herşey düşünüldü. Buna göre:
Seçimlerin güvenli bir ortamda geçmesi için polis, jandarma ve güvenlik güçleri bütün önlemlerini aldı. Güvenlik güçleri, seçimlerin demokrasi şöleni şeklinde geçmesi için, helikopter, deniz botu, TOMA, zırhlı araç ve dronlardan da yaralanacak.
YSK, ilk kez ittifakla gidilen seçimlerde, milletin iradesinin sandığa en doğru şekilde yansıması için sandık başkanlarını yoğun bir eğitime tabi tuttu. Zarfların ve pusulalara sandık kurulu mührü vurulması gerektiği, sandık başkanlarına, hangi oyların geçerli, hangilerinin geçersiz olduğu, anlatıldı.
YSK'nin başkanlık binasında bulunan jeneratöre ek olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ekiplerince yeni jeneratör kuruldu. Öte yandan, BTK seçim sonuçlarının manipüle edilmesini engellemek için sosyal medyadaki paylaşımları da kontrol altında tutacak.

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