Oy verme işlemi başladı

SANDIK YEMİNİ EDİLDİ, OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI

Cumhurbaşkanlığı seçimi birinci oylama ve 27. dönem milletvekili genel seçimi öncesi sandık başında görevli olan memurlar sandık yemini etti. Saat 08:00 itibariyle oy verme işlemi tüm yurtta başladı. Oy verme işlemi saat 17:00'ye kadar sürecek.





YURTDIŞI OYLAR GELDİ

Yurtdışında 60 ülke ve 123 temsilcilikte sandık kuruldu, 13 gün süren oy verme işlemi tamamlandı. Yurtdışında 1 milyon 486 bin 532 kişi oy kullandı ve katılım oranı yüzde 48.78 oldu. Gümrük kapılarında oy kullanma işlemi de bugün 17.00'ye kadar sürecek.





OY PUSULALARI ASKERİ HELİKOPTERLE TAŞINDI

Diyarbakır, Siirt ve Van'da, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için seçim görevlileri ve oy pusulaları, bazı yerleşim yerlerine askeri helikopterle taşındı.







TÜM ÖNLEMLER ALINDI



Öte yandan seçime ilişkin tüm önlem ve hazırlıklar alındı. Seçmen için herşey düşünüldü. Buna göre:

Seçimlerin güvenli bir ortamda geçmesi için polis, jandarma ve güvenlik güçleri bütün önlemlerini aldı. Güvenlik güçleri, seçimlerin demokrasi şöleni şeklinde geçmesi için, helikopter, deniz botu, TOMA, zırhlı araç ve dronlardan da yaralanacak.

YSK, ilk kez ittifakla gidilen seçimlerde, milletin iradesinin sandığa en doğru şekilde yansıması için sandık başkanlarını yoğun bir eğitime tabi tuttu. Zarfların ve pusulalara sandık kurulu mührü vurulması gerektiği, sandık başkanlarına, hangi oyların geçerli, hangilerinin geçersiz olduğu, anlatıldı.

YSK'nin başkanlık binasında bulunan jeneratöre ek olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ekiplerince yeni jeneratör kuruldu. Öte yandan, BTK seçim sonuçlarının manipüle edilmesini engellemek için sosyal medyadaki paylaşımları da kontrol altında tutacak.



