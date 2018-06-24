Seçim 2018 nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağım? - YSK seçmen yeri sorgulama sistemi burada!

Son derece kritik öneme sahip 24 Haziran 2018 seçimlerine bir gün vatandaşlar hangi sandıkta oy kullanacağım sorularına cevap aramaya başladı. YSK'nın sunduğu hizmetle beraber yurttaşlar seçmen sorgulama sayfasıyla birlikte nerede oy kullanacaklarına erişebiliyorlar. Pazar günü sandığa gidecek Türkiye'de, oy verme işlemi kaçta başlayacak ve kaçta bitecek? İşte YSK seçmen sorgulama sayfası...

24 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanılacak sandık bilgileri yayımlandı. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabilen seçmen bilgileri, aynı zamanda E-Devlet üzerinden de ulaşılabiliyor.