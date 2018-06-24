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nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağım? - seçmen yeri sorgulama sistemi burada!

lerine bir gün kala vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konulardan birisi de ' sandık sorgulama' ve 'nerede oy kullanacağım' s24 Haziran seçimlerine bir gün kala vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konulardan birisi de 'YSK sandık sorgulama' ve 'nerede oy kullanacağım' soruları oldu. Vatandaşlar kafalarındaki bu soruya cevap alabilmek için tüm platformlarda araştırma yapıyor. İşte nerede oy kullanacağım? YSK seçmen ve sandık sorgulama nasıl yapılır? sorularının cevabı ve seçimle ilgili detaylar...oruları oldu. Vatandaşlar kafalarındaki bu soruya cevap alabilmek için tüm platformlarda araştırma yapıyor. İşte nerede oy kullanacağım? YSK seçmen ve sandık sorgulama nasıl yapılır? sorularının cevabı.

Giriş Tarihi: 24.6.2018 11:43 Güncelleme Tarihi: 24.6.2018 11:44
Seçim 2018 nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağım? - YSK seçmen yeri sorgulama sistemi burada!

Son derece kritik öneme sahip lerine bir gün vatandaşlar hangi sandıkta oy kullanacağım sorularına cevap aramaya başladı. 'nın sunduğu hizmetle beraber yurttaşlar seçmen sorgulama sayfasıyla birlikte nerede oy kullanacaklarına erişebiliyorlar. Pazar günü sandığa gidecek 'de, oy verme işlemi kaçta başlayacak ve kaçta bitecek? İşte sayfası...

24 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanılacak sandık bilgileri yayımlandı. 'nun (YSK) resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabilen seçmen bilgileri, aynı zamanda E-Devlet üzerinden de ulaşılabiliyor.

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Seçim 2018 nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağım? - YSK seçmen yeri sorgulama sistemi burada!
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