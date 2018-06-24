24 Haziran Sandıklar saat kaçta açılıyor? - 2018 Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? YSK'dan flaş açıklama

Bu sabah saatlerinden itibaren milyonlarca kişi sandık başına gitmeye başladı. Oy kullanan vatandaşlar 'seçim sonuçları ne zaman açıklanacak' ve 'sandıklar ne zaman açılıyor' gibi soruların yanıtını merak araştırmaya başladı. 2018 seçim sonuçları için nefesler tutuldu ve geri sayım başladı. Yüksek Seçim Kurulu'ndan 2018 seçim sonuçları ile ilgili önemli açıklama geldi. Peki 24 Haziran 2018 seçim sonuçları ne zaman açıklanacak, sandıklar ne zaman açılıyor, oy sayımı ne zaman başlayacak? tüm bu soruların yanıtı ile ilgili detayları bilgilere sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

SEÇİM SONUÇLARI 2018 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sadi Güven, herkesin oyunu vermesini tavsiye ederek, "İnşallah akşam da sağlıklı bir şekilde sonuçları açıklarız. Geçen seçimlerde aşağı yukarı saat 23.00 civarında açıkladık. Yine ümidimiz saat 24.00'ten önce açıklamak." bilgilerini paylaştı.