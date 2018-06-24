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de oy nasıl kullanacağım? 24 Haziran - Oy verme işlemi saat kaça kadar?

bugün tarihi e gidiyor. Bugünkü cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde nasıl oy kullanılacağı ve nın nasıl olduğu konusu vatandaşlar için merak konusu oldu. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan, resimli ve resmi bir kimlik belgesiyle oy kullanabilecek. Pusulalara, "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında imza veya herhangi bir işaret atılmayacak, zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. 2018 seçimleri için en çok merak edilen sorular ise' Seçimde oy nasıl kullanacağım?', '24 Haziran 2018 oy pusulası nasıl', 'Geçerli ve geçersiz oy nedir' ve 'Oy verme işlemi saat kaça kadar?' oldu. İşte seçim 2018 ve 'nasıl oy kullanacağım' sorularının yanıtı ve oy verme işleminin infografikli anlatımı...

Giriş Tarihi: 24.6.2018 02:21 Güncelleme Tarihi: 24.6.2018 02:21
Seçimde oy nasıl kullanacağım? 24 Haziran 2018 oy pusulası - Oy verme işlemi saat kaça kadar?

Bugün 24 Haziran ... 'de seçmenler oy kullanmak için sandık başına gidecekler. İlk defa Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili leri bir arada yapılıyor. Oy kullanacak vatandaşlar oy verme işleminin nasıl olacağı ve 2018 nın nasıl olduğunu araştırıyor. İlklerin yaşanacağı seçim için en çok merak edilenler arasına ' Seçimde oy nasıl kullanacağım?', '24 Haziran 2018 nasıl', 'Geçerli ve geçersiz oy nedir' ve 'Oy verme işlemi saat kaça kadar?' soruları girdi. İşte 2018 seçimlerinde nasıl oy kullanılacağına dair tüm bilgiler ve örnek oy pusulaları!

NEREDE OY KULLANACAKSINIZ?

Seçmenler kayıtlı oldukları sandıklarda oy kullanabilecek. Oy vermeye seçmen bilgi kağıdınızla gidin. Seçmen kağıdınız ulaşmadıysa 'nın sitesinden, e-devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağınız yeri öğrenebilirsiniz.

TC KİMLİK NUMARANIZIN YAZDIĞI KİMLİĞİNİZİ UNUTMAYIN!

Oy verme günü yanınıza seçmen bilgi kağıdının yanısıra Türkiye Cumhuriyeti (TC) kimlik numarasını taşıyan; TC Kimlik Kartı, nüfus cüzdanı, geçici kimlik belgesi, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensubu mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmî nitelikteki belgeyi yanınızda bulundurmayı unutmayın.

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Seçimde oy nasıl kullanacağım? 24 Haziran 2018 oy pusulası - Oy verme işlemi saat kaça kadar?
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