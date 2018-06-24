Sosyal medya güvenliğini 100 hacker sağlayacak

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Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK
) bugün yapılacak seçim
ler için hem sosyal medya
hem de haberleşmenin kesintisiz sağlanması için önlemlerini artırdı. Özellikle Whatsapp, Twitter, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya platformlarının hizmet sürekliliğini anlık olarak operatörlerle koordine edecek olan BTK, buralarda kesinti yaşanmamasını sağlayacak. Ayrıca sosyal medyada manipülatif haberlerin yayılmaması için de özel bir birim görev yapacak. BTK Binası içerisinde yer alan USOM
Merkezi'nde o gün görev yapacak 100 hacker, siber saldırı
larla mücadele edecek ve provokatif paylaşımların kaynağına ulaşarak bunu ilgili mercilerle paylaşacak. BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, seçim gününde haberleşmenin kesintisiz sağlanması ve siber saldırılarla mücadelede neler yapacaklarına ilişkin Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) karargahında çalışmalar hakkında bilgi verdi. USOM karargahı seçim süresince kriz merkezi olarakta kullanılacağı gibi seçim günü 24 saat esasına dayalı olarak 100 beyaz hacker burada seçim güvenliği için görev alacak. YALAN HABERE ÖNLEM
BTK Başkanı Sayan, haber sitelerinde ve özellikle sosyal medyada artan dezenformasyon ve manipülasyon faaliyetleri, belli çevreler tarafından servis edilen ve hızlı bir şekilde yayılan yalan haberler ile seçim güvenliğini tehdit eden yayınların titizlikle takip edileceğini söyledi. Yurt içi ve yurt dışından yapılan manipülasyon faaliyetlerini tespit edeceklerini ve bunları adli mercilerle paylaşacaklarını belirten Sayan, "Ulusal siber güvenlik çalışmaları kapsamında; 970 Kurum ve kuruluşta 2 bin 397 kişi Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) personeli USOM tarafından siber tehditlerle ilgili anlık olarak koordine edilmektedir. Seçim öncesi alınması gereken temel güvenlik tedbirleri 25 Nisan itibari ile 970 kurum ve kuruluş ile paylaşılmıştır. USOM Güvenlik Operasyonları Merkezi tarafından iletişim sektöründe yer alan operatörler ve İnternet Servis Sağlayıcılar ile altyapı seviyesinde siber saldırılar takip edilmektedir. Kritik kurum ve kuruluşların internete açık servislerinin hizmet sürekliliği takip edilmektedir" dedi.