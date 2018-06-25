24 Haziran 2018 seçimleri Cumhur İttifakı-AK Parti kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan ne kadar oy aldı?

Türkiye için kritik öneme sahip 24 Haziran seçimleri dün gece itibariyle tamamlandı. Vatandaşlar, seçimlere Cumhur İttifakı adı altında MHP ile ittifak yaparak giren AK Parti'nin oy oranını ve ne kadar milletvekili çıkardıklarını merak ediyor.