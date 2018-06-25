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24 Haziran 2018 seçimleri Cumhur İttifakı-AK Parti kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan ne kadar oy aldı?
Tarihi 24 Haziran seçimleri sona erdi. Seçimlerin sona ermesiyle beraber yurttaşların araştırdığı en önemli konulardan birisi de 'AK Parti kaç oy aldı?', 'AK Parti yüzde kaç aldı?', 'AK Parti milletvekili sayısı?' ve 'Recep Tayyip Erdoğan ne kadar oy aldı?' şeklindeki sorular oldu... Bu haberimizde AK Parti'nin kaç oy aldığını ve Recep Tayyip Erdoğan'ın ne kadar oy aldığını sizler için derledik. İşte 24 Haziran seçimlerinde AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı...
Giriş Tarihi: 25.6.2018 11:23Güncelleme Tarihi: 25.6.2018 11:23
Türkiye için kritik öneme sahip 24 Haziran seçimleri dün gece itibariyle tamamlandı. Vatandaşlar, seçimlere Cumhur İttifakı adı altında MHP ile ittifak yaparak giren AK Parti'nin oy oranını ve ne kadar milletvekili çıkardıklarını merak ediyor.