CHP, İnce’den daha az oy aldı

24 Haziran seçim
lerinde Türkiye bir kez daha tercihini Recep Tayyip Erdoğan
ve AK Parti
'den yana koyarken seçimlere 'Millet İttifakı' ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce
ile giren CHP yine hezimete uğradı. Seçim sonuçlarının alınmasıyla hezimete 'AA manipülasyonu' kılıfını uyduran CHP'nin oylarında düşüş yaşandı. Seçim sonuçları CHP'nin büyük umut bağladığı ittifakın işe yaramadığını ortaya koyarken sonuçlar aynı zamanda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu
'na seçmenin 'İnce' ayar verdiği şeklinde de değerlendirildi. PARTİDE YİNE HÜSRAN
Seçimlerin sona ermesiyle CHP'de meraklı bekleyiş sürerken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçimleri bu kez evinde değil parti genel merkezinde takip etti. Parti önünde seçimin ilk saatlerindeki coşku yerini ilerleyen saatlerde hüsrana bıraktı. Seçim sonuçları için parti genel merkezinin dördüncü katında Seçim İzleme ve Koordinasyon Merkezi oluşturulurken hemen her seçimde olduğu gibi yine bu merkezden alınan seçim sonuçlarını ekranlara yansıtmak yerine Fox TV yayını ile partililere seçim sonuçları izlettirildi. İNCE AYAR
Seçim sonuçları partide ise Kılıçdaroğlu'na 'İnce' ayar şeklinde değerlendirildi. İnce'nin CHP'nin Millet İttifakı'na rağmen aldığı oyların İnce'nin aldığı oylardan daha düşük olması, CHP'de önümüzdeki günlerde genel başkanlık yarışı ve koltuk savaşının başlayacağının işareti sayıldı. Gerek 7 Haziran gerekse de 1 Kasım seçimlerinde oy oranı yüzde 24-25'ler civarında olan CHP'nin oy oranının ittifak ile girilen 24 Haziran'da yüzde 20'ler seviyesinde kalması, buna rağmen İnce'nin yüzde 30'lar civarında oy alması sonrası CHP'de koltuk savaşının, kısa sürede genel başkan değişiminin yaşanacağını gösterdiği de belirtildi. CHP'DE SEÇİM ÖFKESİ
24 Hazıran
seçimlerinin sonuçlarına geç saatlere kadar 'AA'nın manipülasyonu' diyerek karşı çıkan ve hezimeti sindiremeyen CHP yönetimine partililer sert tepki gösterdi. Parti Genel Merkezi önünde seçim sonuçlarını takip eden partililerden ilerleyen saatlerde CHP yönetimine protesto geldi. Partililer alkışlarla ve 'yönetim aşağı', 'İnce başkan' sloganları atarak Kılıçdaroğlu ve parti yönetimini protesto etti.