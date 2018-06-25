Cumhurbaşkanı Erdoğan balkon konuşması yaptı

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:



"Amerika'daki oylara bakıyorum, oradan ana muhalefete bayağı oy gelmiş. Halep oradaysa arşın sandıkta."



"Bu seçimin galibi demokrasidir, milli iradedir, milletimizin kendisidir."



"Vandallara ve ihanet çetelerine karşı koyduk, ellerini ovuşturarak Türkiye'nin diz çökmesini bekleyenlere derslerini hep birlikte verdik."



"Dün darbecilerin tanklarını, toplarını, uçaklarını, helikopterlerini, silahlarını çıplak elleriyle durduran bu millet, bugün aynı ellerle istiklaline ve istikbaline sahip çıkmıştır."



"Şahsıma, ittifakıma ve partime güvenen tüm kardeşlerime, milletime şükranlarımı sunuyorum."



"Cumhur İttifakı'nın bir diğer kanadı olan MHP'nin Genel Başkanı Sayın Bahçeli'ye ve MHP'nin tüm mensuplarına teşekkür ediyorum."



"Hangi partiye oy vermiş olursa olsun sandığa giderek demokratik hakkını kullanan her vatandaşıma teşekkür ediyorum."



"Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun yadigarı Alperenlere teşekkür ediyorum."



"Milletimizin sandıkta partimize verdiği mesajı da aldık. Önümüzdeki dönem, milletimizin karşısına tüm bu eksikliklerimizi tamamlayarak çıkacağımızdan emin olunuz."



"Türkiye bu seçimle, pek çok yeniliğin yanı sıra partilerin ittifak tecrübesini de yaşamıştır."



"Yemin töreninin hemen ardından bakanlarımızı, bürokratlarımızı belirleyip programımızı uygulamaya başlayacağız."



"Hemen yarından itibaren milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmek için koşturmaya başlıyoruz."



"Sandıkta bize verdiğiniz güçle ülkemizi 2023 hedeflerine inşallah hep birlikte ulaştıracağız."



"Kazanan Türkiye, Türk milleti, bölgemizdeki tüm mağdurlar, dünyadaki tüm mazlumlar olmuştur."



"Türkiye tercihini demokrasisine, hak ve özgürlüklerine sahip çıkmaktan, reformlarını devam ettirmekten yana kullanmıştır."



"Terör örgütlerinin üzerine çok daha kararlı şekilde gideceğiz. Ülkemizin uluslararası alandaki itibarını çok daha yükseklere çıkartacağız. Bayrağımız inşallah çok daha nazlı dalgalanacak. Ezanlarımız çok daha huşuyla okunacak. Her bir vatandaşımızın huzurunu ve refahını çok daha ileriye taşıyacağız. Rabiamızı çok daha gür bir sesle ifade edeceğiz."



"Türkiye tercihini PKK'dan FETÖ'ye kadar tüm terör örgütleriyle kararlı bir şekilde mücadele etmekten yana kullanmıştır."



"Bu sonuçlar ülkemize kem gözle bakan terör örgütlerinden küresel çıkar çevrelerine kadar herkesin karşısında dimdik durulacağının ifadesi."

BUGÜN NELER OLDU