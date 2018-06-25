Erdoğan’ın posterlerinin bulunduğu araca saldırıda flaş gelişme: 2 şüpheli tutuklandı

İstanbul Küçükçekmece'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı bulunan bir araca motosikletten ateş açılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

TUTUKLANDILAR



Geçtiğimiz günlerde olayla ilgili gözaltına alınan 18'den küçük Bilal K. ve Emrah E. savcılıktaki işlemleri ardından sevk edildikleri İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Terör amaçlı mala zarar verme' ve 'Kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SUÇLAMALARI REDDETTİLER



Tutuklama yazısında şüphelilerin hâkimlikçe alınan ifadelerine de yer verildi. Şüphelilerden Emrah E. ifadesinde suçlamaları reddetti. Bilal K. ise, motorun arkasında olduğunu, midye dağıttığını, motoru Emrah'ın sürdüğünü, bir yanlış anlaşılma olduğunu ve arabada kalabalık oldukları için olay yerinden kaçtıklarını ileri sürdü.

TERÖR AMAÇLI EYLEM



Hakimlik tutuklama yazısında, olayda motosikleti Emrah E.'nin kullandığını, arkada ise Bilal K.'nın oturduğunu, motosikletten 11-12 el araca doğru ateş edildiğini ve seçim atmosferinde Cumhurbaşkanı'na ait fotoğrafların bulunduğunu kaydetti. Posterlerin olduğu araca ateş edildiği ve araç içerisinde AK Parti'ye ait poster ve flamaların bulunduğu, uzun süre herhangi bir neden olmadan şüphelilerin aracı takip ettiği belirtildi. Yazıda, birden fazla ateş etme durumu dikkate alındığında terör amaçlı olarak söz konusu eylemin icra edildiği, olaydan sonra hızlı şekilde olay yerinden kaçtıkları kaydedildi.

Yazıda, "Kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut olguların varlığı, atılı suçların niteliği, mevcut delil durumu ve delillerin tam olarak toplanmadığı, var ise şüphelileri suça yönlendirenlerin bulunması ve olayın tüm yönleriyle araştırılması için bu aşamada adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının yetersiz kalacağı" belirtildi.