Son Dakika! Muharrem İnce'den seçim açıklaması: Seçimin galibi Erdoğan...

İnce, " Seçim de her sandıkta ıslak imzalı tutanak tutulur. Altında bizim görevlilerimizin imzası bulunur. Bizim için gerçek seçim sonuçları bu tutanaklarda yazan rakamlardır. Görevlilerimizin bize ulaştırdıkları tutanaklarda, YSK'nın açıkladığı oranlar ve rakamlar arasında anlamlı bir farklılık yoktur. Olan farklılıklar toplam sonucu değiştirecek nitelikte değildir. Dolayısıyla seçim sonuçlarını kabul ediyorum" dedi.

Muharrem İnce "Seçim sonuçlarını kabul ediyorum"

Muharrem İnce'nin sözlerinin satır başları şöyle;

Değerli basın mensupları çok teşekkür ederim ilginiz için. Sağ olun var olun. Öncelikle sosyal medyada dolaşan bu asparagas haberlerle başlayayım, bunların hepsi yalandır. Bunlar birkaç şizofrenin hasta insanların, ciddiye alıp yaymak da problem ama. Böyle bir şey yok, böyle bir şey yok. Yok ben saraya gitmişim falan, bunların hepsi asparagas şeylerdir.

'SEÇİM SONUÇLARINI KABUL EDİYORUM'

Seçimde her sandıkta ıslak imzalı tutanak tutulur. Altında bizim görevlilerimizin imzası bulunur. Bizim için gerçek seçim sonuçları bu tutanaklarda yazan rakamlardır. Görevlilerimizin bize ulaştırdıkları tutanaklarda, YSK'nın açıkladığı oranlar ve rakamlar arasında anlamlı bir farklılık yoktur. Olan farklılıklar toplam sonucu değiştirecek nitelikte değildir. Dolayısıyla seçim sonuçlarını kabul ediyorum.



KÜÇÜKKAYA'YA SİTEM

Orada bir hatam oldu, onu kabul edeyim. Ben İsmail Küçükkaya'ya arkadaşça mesaj attım. Onun haber yapacağını tahmin etmedim. Benim gibi deneyimli siyasetçinin bunu yapmaması gerekirdi. Vatandaşlarımızın bunu bir tweetle öğrenmemesi gerekirdi. Onu haber yapacağını düşünmediğim için, demek ki gazetecilerle dost olurken daha dikkatli olmak gerekiyormuş. Hata benim, bir hata yaptım o konuda. Özür diliyorum o konu için.

Ben çıkacaktım medyanın karşısına. Hatta 5'e 10 kala YSK'nın önüne gittim, takip ediyordum olayı. Fakat şu da bir gerçek, oy çalmışlar mıdır? Evet çalmışlardır. Doğrudur, 10 milyon çalmışlar mıdır? Hayır. Seçimin sonucunu da kabul ediyorum.



CHP'NİN TEMEL YANLIŞI NEDİR?

CHP'nin yanlışları var mıdır? Vardır. Medyanın önünde bu konulara girmeyeceğim.



KARŞIDAKİNİ KUTLAYAMIYORSANIZ YARIŞA GİRMEYİNİZ

Eğer bir yarışa girerken karşıdakini kutlayamıyorsanız yarışa girmeyiniz. Yeniden hazırlanacaksınız. Arada 10 milyon fark var, bunları görmek istedim. Kaçtığımız, tehdit edildiğimiz yok. Sadece tweetlerle öğrenilmesi şık olmadı.



MERAL AKŞENER VE KARAMOLLAOĞLU İLE GÖRÜŞTÜNÜZ MÜ?

Görüşmedim henüz ama görüşeceğim.