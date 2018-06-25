24 Haziran seçim sonuçları açıklandı! 2018 Seçim sonuçları ve an be an oy oranları burada

Milyonlarca seçmen bu sabah saatlerinden itibaren sandık başına giderek oy verme işlemini tamamladı. Şimdi ise 2018 seçim sonuçları için geri sayım başladı. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim yasaklarını kaldırmasının hemen ardından seçim sonucu an be an sabah.com.tr'de olacak. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il ve ilçe ilçe seçim sonuçları, partilerin oy oranları bu başlık altından takip edebilirsiniz. İşte 2018 seçim sonuçları ile ilgili detaylar...

SEÇİM SONUÇLARI 2018 VE OY ORANLARI

İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer tüm iller için seçim sonuçları açıklanmaya başladı. Milyonların heyecanla beklediği tarihi gün 2018 seçim sonuçları sayfamız üzerinden il il ve ilçe ilçe oy oranlarına ulaşabileceksiniz. İşte 2018 seçim sonuçları ile ilgili tüm detaylar...

İSTANBUL ANKARA İZMİR VE İL İL SEÇİM SONUÇLARI

SEÇİM 2018 / OY VERME İŞLEMİ SONA ERDİ

Oy verme saati sona erdiği halde sandık başında oylarını kullanmak üzere bekleyen seçmenler varsa sandık kurulu başkanı bu kişileri saydıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek.

Bu arada, yurt dışındaki seçmenler için 7 Haziran'da başlayan gümrük kapılarında oy verme işlemi de tamamlandı.

Yurtdışında 60 ülke ve 123 temsilcilikte kullanılan ve Türkiye'ye getirilen oylar da aynı anda sayılacak. ATO Congresium'da oluşturulan güvenlikli ortamda saklanan bu oyların sayımına aynı anda başlanacak. YSK'nın yasak kararını kaldırmasının ardından Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları aşağıdaki linkte yayınlanacaktır.

SEÇİMİ 500'Ü AŞKIN GÖZLEMCİ İZLİYOR

Başkan Güven, seçimleri 48-49 ülkeden 500'e aşkın gözlemcinin izlediğini bildirdi.

Seçimi, gözlemcilerin yanı sıra müşahitler, siyasi partilerin de izleyeceğini anlatan Güven, "Sağlıklı bir seçim olacağını düşünüyorum. Siyasi parti temsilcilerine ve kendi sandık kurulu başkanlarımıza gerekli eğitimleri verdik. Bütün uyarımızı gönderdik." şeklinde konuştu.

Seçim günü sandık kurulları başkanlarına sabahtan akşama kadar ne yapacaklarına, oy torbalarını ilçe seçim kuruluna teslim edinceye kadarki geçecek süreçte neler yapmaları gerektiğine ilişkin bilgilerin olduğu listeleri verdiklerini de anlatan Güven, "Okumalarında fayda var. Onun dışında sandık kurulu başkanlarına, bugünden başladık, ne yapacaklarını belirten mesajlar gönderdik. Bizden gelen mesajlara baksınlar. Tereddüt ettiklerinde bizim sitemizde de aynıları yayınlanıyor. Oradan da takip etme, kontrol etme imkanları var." dedi.

YSK'DAN SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLAMASI

Sadi Güven, herkesin oyunu vermesini tavsiye ederek, "İnşallah akşam da sağlıklı bir şekilde sonuçları açıklarız. Geçen seçimlerde aşağı yukarı saat 23.00 civarında açıkladık. Yine ümidimiz saat 24.00'ten önce açıklamak." bilgilerini paylaştı.

YSK'ye gelen sandık sonuç tutanaklarının aynı anda siyasi partilere de gönderildiğini yineleyen Güven, şunları kaydetti:

"Türkiye'de vatandaşlarımız şunu bilsin, biraz önce söyledim, hep söylüyorum ancak kamuoyunun çok bu konuda bilgisi olmadığını görünce de üzülüyorum. Dünyada sandık sonuçlarını tarayarak, sonuçları sisteme giren, aynı taranan sonuçları siyasi partilerle eş zamanlı olarak, aynı anda (bana ne zaman geliyorsa CHP'de o zaman gidiyor, AK Parti'ye, MHP'ye de o zaman gidiyor) paylaşan, bırakın onu 2014'ten bu yana siyasi partilerin dışında 81 milyon vatandaşımızın incelemesine açık tutan tek ülkeyiz. Vatandaşlarımız kendi mahallesinde, kendi arkadaşlarının hatta kendilerinin tutmuş olduğu sandık sonuç tutanaklarının ilçe birleşmesinde doğru girip girilmediğini, il birleştirmesinde doğru girip girmediğini inceleme hakkına sahip. 2014'ten bu yana bir tane sandık sonucunun bile değiştirildiği itirazı gelmedi. Sistem çok güvenli. Mükerrer seçmen kesinlikle yok. O nedenle vatandaşlarımızın sakin, sessiz olmalarını diliyorum. Hakkı olanlar sandığın başında olsunlar, iş ve işlemleri takip etsinler."