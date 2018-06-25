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Son Dakika: 'na zor soru: Sizin evden 'ye kim oy verdi?

Son dakika haberi... Hafta içi her sabah A Haber ekranında canlı yayında "Sabah Ajansı" programını sunan , Genel Başkanı 'na "CHP'nin il ve ilçe teşkilatları 'ye her evden bir oy kampanyası yaptı. Peki Kılıçdaroğlu sizin evden HDP'ye kim oy verdi?" diye sordu.

Giriş Tarihi: 25.6.2018 12:37 Güncelleme Tarihi: 25.6.2018 12:39
Son Dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'na zor soru: Sizin evden HDP'ye kim oy verdi?

24 Haziran seçiminin kaybedeninin ana muhalefet partisi genel başkanı olduğunu ifade eden , " teşkilatları Türkiye'nin her yerinde her evden 'ye bir oy kampanyası yapıldı. Bunu açıkça ilan ettiler. CHP'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sizin evden HDP'ye kim oy verdi? Ya siz ya da eşiniz…Bütün partilileri bu kapanyaya davet ettiniz… O halde sizlerden biri de HDP'ye oy vermiş olmalı" dedi.

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Son Dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'na zor soru: Sizin evden HDP'ye kim oy verdi?
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