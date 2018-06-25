Son Dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'na zor soru: Sizin evden HDP'ye kim oy verdi?

24 Haziran seçiminin kaybedeninin ana muhalefet partisi genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu ifade eden Erkan Tan, "CHP teşkilatları Türkiye'nin her yerinde her evden HDP'ye bir oy kampanyası yapıldı. Bunu açıkça ilan ettiler. CHP'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sizin evden HDP'ye kim oy verdi? Ya siz ya da eşiniz…Bütün partilileri bu kapanyaya davet ettiniz… O halde sizlerden biri de HDP'ye oy vermiş olmalı" dedi.

İŞTE A HABER CANLI YAYINDA KILIÇDAROĞLU'NA O ZOR SORUNUN SORULDUĞU ANLAR…

Kılıçdaroğlu sizin ailenizden HDP'ye kim oy verdi?