Son dakika: Oy verme işlemi sona erdi! Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 2018 sabah.com.tr'de

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, Türkiye'de saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00'de tamamlandı.

Seçmenler, Türkiye genelinde kurulan 180 bin 65 sandıkta oylarını kullandı.

Oy verme saati sona erdiği halde sandık başında oylarını kullanmak üzere bekleyen seçmenler varsa sandık kurulu başkanı bu kişileri saydıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek.

Bu arada, yurt dışındaki seçmenler için 7 Haziran'da başlayan gümrük kapılarında oy verme işlemi de tamamlandı.

Yurtdışında 60 ülke ve 123 temsilcilikte kullanılan ve Türkiye'ye getirilen oylar da aynı anda sayılacak. ATO Congresium'da oluşturulan güvenlikli ortamda saklanan bu oyların sayımına aynı anda başlanacak. İllerden gelen oylara göre cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde oy oranları belli olmaya başladı. İşte ilk sonuçlar;

YABANCI GAZETECİLERDEN SEÇİMLERE YOĞUN İLGİ

Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne yabancı basın mensupları büyük ilgi gösteriyor.

Yabancı basın mensupları, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) ve Anadolu Ajansının (AA) iş birliğiyle Ankara, İstanbul ve Diyarbakır'da kurulan "Seçim 2018" basın merkezlerinden seçim sonuçlarını izliyor.

BYEGM'den alınan rakamlara göre, seçimleri takip etmek için Türkiye'deki yerleşik yabancı basın mensupları dahil, 34 ülkeden 650'ye yakın basın mensubu akredite oldu.

Türkiye'deki seçimlere en büyük ilgiyi Fransa basını gösterirken, bu ülkeden 43 basın mensubu akredite oldu. Fransa'yı 36 gazeteci ile İngiltere, 23 basın mensubuyla Almanya takip etti. İspanya'dan 12, Yunanistan'dan 10, ABD ve Belçika'dan ise 9'ar gazeteci akredite oldu.

Merkezde, yabancı gazetecilere elektrik ve internet gibi hizmetler ücretsiz olarak sağlanırken, yiyecek ve içecek ikramı da yapıldı.

SEÇİM SONUÇLARI İL İL SABAH.COM.TR'DE



Bu arada, yurt dışındaki seçmenler için 7 Haziran'da başlayan gümrük kapılarında oy verme işlemi de tamamlandı.

Yurtdışında 60 ülke ve 123 temsilcilikte kullanılan ve Türkiye'ye getirilen oylar da aynı anda sayılacak. ATO Congresium'da oluşturulan güvenlikli ortamda saklanan bu oyların sayımına aynı anda başlanacak. YSK'nın yasak kararını kaldırmasının ardından Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları aşağıdaki linkte yayınlanacaktır.