Tarihi seçim sonuçları 2018 il il açıklandı! YSK 2018 Seçim sonuçları ilçe ilçe oy oranları bu sayfada

Dün akşam saatlerinden YSK'nın seçim yasaklarını kaldırmasının hemen ardından milyonların gözü seçim sonuçları 2018'e çevrildi. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il seçim sonucu en çok araştırılan konularında başında yer alarak trend listesinde ilk sıraya tırmandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye genelinde cumhurbaşkanlığı seçimlerinin galibi oldu. Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri il il ve ilçe ilçe seçim sonuçları her zaman olduğu gibi yine sabah.com.tr adresinden takip edildi. Partilerin aldığı oy oranlarında son durumu ve 2018 seçim sonuçları bu başlık altında bulabilirsiniz.

2018 SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI!

24 Haziran akşamı tüm Türkiye'nin gözü seçim sonuçları ile ilgili gelişmelere çevrildi. 81 ilde yaşayan milyonlarca vatandaş heyecanla beklediği seçimi geride bıraktı. İl il seçim sonucu yanı sıra İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere tüm illerin ilçelerinde alınan oy oranları merak konusu oldu.

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI

ANKARA SEÇİM SONUÇLARI

İZMİR SEÇİM SONUÇLARI

ANTALYA SEÇİM SONUÇLARI

BURSA SEÇİM SONUÇLARI

İL İL SEÇİM SONUÇLARI

SEÇİM SONUCU HEYECANI SABAH.COM.TR'DE

Her zaman olduğu gibi yine seçim sonuçları heyecanı sabah.com.tr'de yaşandı. Yukarıda gördüğünüz bağlantılara tıklayarak il il ve ilçe ilçe alınan oy oranlarındaki son durumu takip edebileceksiniz. Haberimizin detayında ise YSK'nın yaptığı ve daha sonra yapacağı tüm açıklamalara ulaşabilirsiniz.