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Tarihi sonuçları 2018 il il açıklandı! 2018 ilçe ilçe oy oranları bu sayfada

Milyonlarca kişi dün sabah saatlerinden itibaren sandık başına giderek oy verme işlemini gerçekleştirdi. Sandıkların açılması ve ’nın yasaklarını kaldırması ile birlikte ise il il heyecanı yaşandı. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 81 ilde seçim sonucu en çok araştırılan konuların başında yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye genelinde cumhurbaşkanlığı seçimlerinin galibi oldu. Öte yandan il il ve ilçe ilçe Ak Parti, MHP, CHP ve diğer partilerin aldıkları oy oranları da araştırılmaya devam ediyor. Seçim sonuçları 2018 özel sayfamız üzerinden merak ettiğiniz tüm bilgilere ulaşabileceksiniz. İşte YSK’dan yapılan son açıklamalar, partilerin en son oy oranı ve 2018 seçim sonuçları…

Giriş Tarihi: 25.6.2018 15:07 Güncelleme Tarihi: 25.6.2018 15:07
Tarihi seçim sonuçları 2018 il il açıklandı! YSK 2018 Seçim sonuçları ilçe ilçe oy oranları bu sayfada

Dün akşam saatlerinden 'nın yasaklarını kaldırmasının hemen ardından milyonların gözü 2018'e çevrildi. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il seçim sonucu en çok araştırılan konularında başında yer alarak trend listesinde ilk sıraya tırmandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye genelinde cumhurbaşkanlığı seçimlerinin galibi oldu. Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri il il ve ilçe ilçe seçim sonuçları her zaman olduğu gibi yine sabah.com.tr adresinden takip edildi. Partilerin aldığı oy oranlarında son durumu ve 2018 seçim sonuçları bu başlık altında bulabilirsiniz.

2018 SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI!

24 Haziran akşamı tüm Türkiye'nin gözü seçim sonuçları ile ilgili gelişmelere çevrildi. 81 ilde yaşayan milyonlarca vatandaş heyecanla beklediği seçimi geride bıraktı. İl il seçim sonucu yanı sıra İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere tüm illerin ilçelerinde alınan oy oranları merak konusu oldu.

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI

ANKARA SEÇİM SONUÇLARI

İZMİR SEÇİM SONUÇLARI

ANTALYA SEÇİM SONUÇLARI

BURSA SEÇİM SONUÇLARI

İL İL SEÇİM SONUÇLARI

SEÇİM SONUCU HEYECANI SABAH.COM.TR'DE

Her zaman olduğu gibi yine seçim sonuçları heyecanı sabah.com.tr'de yaşandı. Yukarıda gördüğünüz bağlantılara tıklayarak il il ve ilçe ilçe alınan oy oranlarındaki son durumu takip edebileceksiniz. Haberimizin detayında ise YSK'nın yaptığı ve daha sonra yapacağı tüm açıklamalara ulaşabilirsiniz.

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Tarihi seçim sonuçları 2018 il il açıklandı! YSK 2018 Seçim sonuçları ilçe ilçe oy oranları bu sayfada
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