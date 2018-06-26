Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Alman şarkıcıya Edirne'de şok

Alman şarkıcıya 'de şok

'de örgütü 'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Alman vatandaşı şarkıcı tutuklandı. Cumartesi günü polis uygulama noktasında gözaltına alınan şarkıcı "" olarak tanınan Alman vatandaşı 'ı "Film çekiyorduk" sözleri de kurtaramadı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.6.2018 22:06 Güncelleme Tarihi: 26.6.2018 22:31
Alman şarkıcıya Edirne'de şok

Alınan bilgiye göre, 'nin seçim çalışmaları için geldiği 'de, cumartesi günü polis uygulama noktasında gözaltına alınan şarkıcı "" olarak tanınan Alman vatandaşı , emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

PKK propagandası yapan Alman şarkıcı mahkemeye gülerek geldi ama, tutuklanmaktan kurtulamadı

Öte yandan Saide İnaç, emniyette verdiği ifadede " militanlarıyla çektirdiği fotoğraflara" ilişkin "Film çekiyorduk. Bu nedenle onlarla fotoğraf çektirdim" dediği öğrenildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Alman şarkıcıya Edirne'de şok
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN