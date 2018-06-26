Bir haftada 24 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri
Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamad son bir haftada Jandarma Özel Harek
ât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava ve kara unsurlarınca bin 542 operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar sonucunda ise 12'si ölü, 7'si sağ ve 5'i teslim olmak üzere 24 terörist etkisiz hale getirildi. Terör suçlarından gözaltına alınanların 395'inin PKK
, 198'inin FETÖ
, 68'inin DEAŞ
ve 3'ünün aşırı sol örgütlerle bağlantısı olduğu belirlendi. Operasyonlarda 11 sığınak kullanılamaz hale getirildi, 18'i ağır ve uzun namlulu 27 silah, 12 el bombası, 121 kilo patlayıcı madde ve 7 el yapımı patlayıcı imha edildi.