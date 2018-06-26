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’te bir şehit

’te ’lı teröristlerin taciz ateşinde Cevdet Canörnek şehit düştü

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.6.2018
Bitlis’te bir şehit
'te 'lı teröristlerin saldırısında bir asker şehit oldu. Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, Aşağıyolak köyü kırsalında dün saat 12.00'de PKK'ya yönelik operasyon sırasında teröristlerin taciz ateşi açtığı belirtildi. Açıklamada "Hain saldırıda, Jandarma Cevdet Canördek şehit düşmüş, 2 askerimiz hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır" denildi. Şehidin Adıyaman Kayaönü Köyü'ndeki baba ocağına ateş düştü.

İZİN GÜNÜNDE ŞEHİT
Mehmet ve Hanım Canörnek çiftinin 7 çocuğundan biri olan şehidin 1 yıl önce göreve başladığı ve dün normalde izin için memleketine döneceği ancak operasyon nedeniyle gelemediği öğrenildi.

KANDİL'E BOMBA YAĞDI
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 'ta terör örgütü PKK hedeflerine yönelik hava saldırıları devam ediyor. Türk savaş uçaklarının önceki gün düzenlediği bombardımanda Mergesor nahiyesine yakın Hakurk Dağı'nda dumanlar yükseldi. da önceki gece bombalandı. Türk askerinin belirlediği kırmızı hattı geçmeye çalışan PKK'lı teröristler, savaş uçakları ve silahlı insansız hava araçları (SİHA) tarafından etkisiz hale getiriliyor.
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Bitlis’te bir şehit
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