Son dakika haber: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmedi, İnce'yi suçladı!

24 Haziran seçimleri sona erdikten sonra hiçbir açıklama yapmayan ve sessizliğini koruyan Kılıçdaroğlu bugün kameralar karşısına çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin 24 Haziran'da aldığı hezimetten sonra ilk defa kameralar karşısına çıktı.

KILIÇDAROĞLU İSTİFA ETMEMEKTE DİRETTİ

Yaptığı açıklamada istifa etmesi beklenirken tam tersi yenilgisini örtmek için laf kalabalığı yaparak koltuğu bırakmayacağı konusunda diretti. Kılıçdaroğlu seçimin en başarılı ve en çok oy alan partisini kaybeden olarak nitelemesi de gülünç olarak yorumlandı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Parlamentonun itibarını biz koruyacağız, milletin bize verdiği yetkinin ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz, o yetkiyi nasıl kullanacağımızı da biliyoruz. Duvarın bir kısmını yıktık, aynı azim ve kararlılıkla duvarın geri kalan kısmını da yıkacağız. Bu seçimin tek kaybedeni vardır, AK Parti'dir, 7 puan kaybetmiştir, kazanını da demokrasidir." açıklamasını yaptı.

Kılıçdaroğlu: "İnce'nin aldığı oy beklentinin altında kaldı"

KILIÇDAROĞLU, İNCE'Yİ SUÇLADI

Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin seçimlerde gösterdiği performans sonucu beklentilerin altında kaldığını söyleyerek eleştirilerde bulundu. Kılıçdaroğlu İnce için şunları söyledi: "Muharrem bey rozeti çıkarıp bayrak rozeti taktı. Biz Muharrem Bey'in bütün çalışmalarına katkı verdik ve performansını yerinde ve doğru bulduk. Genç, dinamik. Oy alamasa büyük sorun çıkacaktı. Daha fazla oy alması lazımdı. Beklentinin altında kaldı. Kendi ifadesi. 9 ay sonra duvarın kalan kısmını yıkacağız. Bir tarafa yazın daha farklı sonuç alacağız. Koltuk sevdalılarının bu partide işi yoktur."

CHP, MUHARREM İNCE'NİN GERİSİNDE KALDI

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, partisi CHP'yi solladı. CHP, 81 ilin 50'sinde oy kaybetti. Üstelik oy kaybı partinin kalesi olarak nitelendirilen illerde de yaşandı. İşte CHP ve Muharrem İnce'nin 24 Haziran karnesi...

31 ilde oy artırdı, 50 ilde oy kaybetti. En büyük düşüş Edirne'de, en ciddi artış Kırşehir'de yaşand��. CHP'nin oy oranı, partinin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin oylarının altında kaldı.

CHP, 2,5 PUAN KAYBETTİ

CHP bu seçimde yüzde 22,80 oy aldı. 1 Kasım 2015 seçimlerinde ise partinin oy oranı yüzde 25,32'ydi. Bu da yüzde 2,52 oy kaybı demek. Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP, 6 ilde birinci parti çıktı. Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, İzmir, Aydın ve Muğla... En çok oyu yüzde 48,05 oranla Kırklareli'den aldı.