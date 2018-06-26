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Komedyen Demirci'nin üyeliği davası

'nin "silahlı terör örgütü üyeliği" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından yargılanmasına devam edildi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.6.2018 11:46
Komedyen Demirci'nin FETÖ üyeliği davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında, "silahlı terör örgütü üyeliği" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından tutuksuz yargılanan komedyen 'nin yargılanmasına devam edildi. 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Demirci ile avukatı ve yakınları katıldı.

Önceki celsenin ara kararı gereği dosyaya gelen evrakları okuyan Mahkeme Başkanı Cem Boztaş, sanığa, FETÖ itirafçısı Erdinç K'nin, "'da cemaate ait yurtta bir program yapıldı. Atalay Demirci orada gösteri yaptı." şeklindeki ifadesini sordu.

Atalay Demirci, heyete, "Bana okumuş olduğunuz Erdinç K. ile ilgili herhangi bir şey hatırlayamadım." karşılığını verdi. Mahkeme, beyanların ardından, tanıkların dinlenmesi ve sanıktan ele geçen dijital materyale ilişkin raporun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından tutuklanan Demirci'nin "silahlı terör örgütü üyeliği" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından bir kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar da ağır hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

İddianamede ayrıca komedyen Demirci'nin, sosyal medya hesabından FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e yakınlıkları bilinen eski futbolcu ve milletvekili Hakan Şükür ve basketbolcu ile yazışmaları olduğu bilgisine yer veriliyor.

Demirci, 17 Ağustos 2017'deki duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

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Komedyen Demirci'nin FETÖ üyeliği davası
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