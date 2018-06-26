LGS sonuçları 2018 hemen sorgula! - E Okul giriş ve MEB ile LGS Lise sınav sonuçları açıklandı mı?

Bir milyonu aşkın öğrencinin katılım sağladığı bu sınav ile ilgili beklenen gün geldi, çattı. Milli Eğitim Bakanlığı, resmi internet sitesinden Liseler Geçiş Sınavı sonuçları ile ilgili net tarihi açıklamıştı. Soru ve cevaplar ile doğru, yanlışlarını kontrol etme imkanı bulan adaylar, sabah saatlerinden itibaren gözlerini LGS sonuçları 2018'e çevirdi. MEB'in resmi internet sitesinde ve e-Okul'da büyük yoğunluk başladı. 2 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilen sınavın sonuçlarını e-Okul sistemi üzerinden bu başlık altında öğrenebilirsiniz. LGS sonuçları hemen sorgulayın!

LGS SONUÇLARI 2018 AÇIKLANDI MI?

MEB, öğrenci ve velilerin büyük heyecanla beklediği LGS sonuçları ile ilgili resmi açıklamayı daha önce yapmıştı. 26 Haziran'ın gelmesi ile birlikte öğrencilerde heyecan daha da arttı. Bugün e-Okul sistemi üzerinden sonuç sorgulama sisteminde yoğunluk başladı. LGS sonucu sorgulamak için bir sonraki sayfaya ilerleyiniz.

E OKUL İLE LGS SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Bugün açıklanacak olan sınav sonuçlarını e okul giriş sistemi üzerinden sorgulamak için doğru adrestesiniz. E okul giriş yapmak için adım adım izleyeceğiniz yolları buradan takip ederek LGS sınav sonucu sorgulayabilirsiniz.