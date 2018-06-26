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sonuçları 2018 hemen sorgula! - giriş ve ile LGS Lise sınav sonuçları açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan resmi açıklamaya göre, sonuçları için tarih verildi. 2 Haziran tarihinde gerçekleşen ve bir milyonu aşkın öğrencinin katılım sağladığı sınav sorası gözler ’e çevrildi. Öğrenciler ve velilerin büyük merak içerisinde beklediği LGS sonuçları 2018 bugün açıklanacak. Bu nedenle sabah saatlerinden itibaren sisteminde yoğunluk başladı. LGS sınav sonuçları giriş sistemi üzerinden de öğrenilebilecek. Lise Geçiş Sınav sonuçları sorgulamak için ayrıntıları takip ediniz.

Giriş Tarihi: 26.6.2018 12:01 Güncelleme Tarihi: 26.6.2018 12:02
LGS sonuçları 2018 hemen sorgula! - E Okul giriş ve MEB ile LGS Lise sınav sonuçları açıklandı mı?

Bir milyonu aşkın öğrencinin katılım sağladığı bu sınav ile ilgili beklenen gün geldi, çattı. Milli Eğitim Bakanlığı, resmi internet sitesinden Liseler Geçiş Sınavı sonuçları ile ilgili net tarihi açıklamıştı. Soru ve cevaplar ile doğru, yanlışlarını kontrol etme imkanı bulan adaylar, sabah saatlerinden itibaren gözlerini sonuçları 2018'e çevirdi. 'in resmi internet sitesinde ve 'da büyük yoğunluk başladı. 2 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilen sınavın sonuçlarını sistemi üzerinden bu başlık altında öğrenebilirsiniz. LGS sonuçları hemen sorgulayın!

LGS SONUÇLARI 2018 AÇIKLANDI MI?

MEB, öğrenci ve velilerin büyük heyecanla beklediği LGS sonuçları ile ilgili resmi açıklamayı daha önce yapmıştı. 26 Haziran'ın gelmesi ile birlikte öğrencilerde heyecan daha da arttı. Bugün e-Okul sistemi üzerinden sonuç sorgulama sisteminde yoğunluk başladı. LGS sonucu sorgulamak için bir sonraki sayfaya ilerleyiniz.

E OKUL İLE LGS SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Bugün açıklanacak olan sınav sonuçlarını giriş sistemi üzerinden sorgulamak için doğru adrestesiniz. E okul giriş yapmak için adım adım izleyeceğiniz yolları buradan takip ederek LGS sınav sonucu sorgulayabilirsiniz.

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LGS sonuçları 2018 hemen sorgula! - E Okul giriş ve MEB ile LGS Lise sınav sonuçları açıklandı mı?
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