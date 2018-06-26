LGS sınav sonuçları 2018 tıkla sorgula! Liseye Geçiş LGS sonuçları MEB ve E Okul ile resmen açıklandı

2 Haziran'da gerçekleştirilen bu önemli sınava bir milyonu aşkın öğrenci katılım sağlamıştı. Sınavın hemen ardından MEB, soru ve cevapları yayınlamış, öğrenciler doğru ve yanlışlarını kontrol etme fırsatı bulmuştu. Şimdi ise MEB'in vermiş olduğu tarih geldi, çattı. LGS sonuçları 2018 birazdan açıklanıyor. E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden TC kimlik numaraları ve öğrenci bilgileri yazarak ise sonuçlara ulaşabilirsiniz. MEB ve e okul giriş ile görüntülenecek LGS sınav sonuçları buradan en hızlı şekilde sorgulayabilirsiniz. İşte e-Okul girişi ile LGS sonuçları sorgula!

LGS SONUÇLARI 2018 AÇIKLANDI!

1 milyonu aşkın öğrenci 2 Haziran'da LGS' ye girmişlerdi. MEB, öğrenci ve vekillerin heyecan içinde beklemeyi sürdürdüğü LGS sonuçları ile ilgili resmi açıklamayı az önce yaptı. Yapılan açıklamaya göre meb.gov.tr ve e-okul.meb.gov.tr üzerinden LGS sınav sonuçları erişime açıldı.

E OKUL GİRİŞ İLE LGS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

1 milyonu aşkın öğrencinin girdiği LGS sınavında geri sayım başladı. MEB daha önce yaptığı açıklama da bugünün tarihini vermişti. Öğrenciler heyecan içinde sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyorlar. Bugün açıklanacak olan sınav sonuçlarını e okul giriş sistemi üzerinden sorgulamak için doğru adrestesiniz. E okul giriş yapmak için adım adım izleyeceğiniz yolları buradan takip ederek LGS sınav sonucu sorgulayabilirsiniz