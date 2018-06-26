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sınav sonuçları 2018 tıkla sorgula! Liseye Geçiş LGS sonuçları ve ile resmen açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, daha önce yaptığı resmi açıklamada sonuçları için bugünün tarihini vermişti. Bu sabah saatlerinden itibaren bir milyonu aşkın öğrenci ve velide heyecan başladı. 2 Haziran’da gerçekleştirilen LGS sınav sonuçları giriş ve ’in resmi internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek. E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’ne giriş yapabilmek için izleyeceğiniz adımları yine bu başlık altında bulabilirsiniz. Son gelen açıklamalara göre 2018 LGS sonuçları açıklandı. İşte e okul giriş sistemi!

Giriş Tarihi: 26.6.2018 16:19 Güncelleme Tarihi: 26.6.2018 16:20
LGS sınav sonuçları 2018 tıkla sorgula! Liseye Geçiş LGS sonuçları MEB ve E Okul ile resmen açıklandı

2 Haziran'da gerçekleştirilen bu önemli sınava bir milyonu aşkın öğrenci katılım sağlamıştı. Sınavın hemen ardından , soru ve cevapları yayınlamış, öğrenciler doğru ve yanlışlarını kontrol etme fırsatı bulmuştu. Şimdi ise MEB'in vermiş olduğu tarih geldi, çattı. sonuçları 2018 birazdan açıklanıyor. Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden TC kimlik numaraları ve öğrenci bilgileri yazarak ise sonuçlara ulaşabilirsiniz. MEB ve e okul giriş ile görüntülenecek LGS sınav sonuçları buradan en hızlı şekilde sorgulayabilirsiniz. İşte girişi ile LGS sonuçları sorgula!

LGS SONUÇLARI 2018 AÇIKLANDI!

1 milyonu aşkın öğrenci 2 Haziran'da LGS' ye girmişlerdi. MEB, öğrenci ve vekillerin heyecan içinde beklemeyi sürdürdüğü LGS sonuçları ile ilgili resmi açıklamayı az önce yaptı. Yapılan açıklamaya göre meb.gov.tr ve e-okul.meb.gov.tr üzerinden LGS sınav sonuçları erişime açıldı.

E OKUL GİRİŞ İLE LGS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

1 milyonu aşkın öğrencinin girdiği LGS sınavında geri sayım başladı. MEB daha önce yaptığı açıklama da bugünün tarihini vermişti. Öğrenciler heyecan içinde sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyorlar. Bugün açıklanacak olan sınav sonuçlarını e okul giriş sistemi üzerinden sorgulamak için doğru adrestesiniz. E okul giriş yapmak için adım adım izleyeceğiniz yolları buradan takip ederek LGS sınav sonucu sorgulayabilirsiniz

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LGS sınav sonuçları 2018 tıkla sorgula! Liseye Geçiş LGS sonuçları MEB ve E Okul ile resmen açıklandı
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