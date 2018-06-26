Gazeteci Nihat Genç katıldığı tartışma programında CHP'nin değişen delege yapısına değindi.

CHP'yi eleştiren Genç, "CHP'nin delege yapısı ortada , kurultayda Atatürk ve Selahattin Demirtaş yarışsa Atatürk kazanamaz.'' dedi.

Nihat Genç: Kemalist CHP HDP'li oldu

"CHP'NİN İÇİNDEKİ KARASULAR..."



CHP'nin ele geçirildiğini belirten Genç, "Kimdir Hüsamettin Özkan, 10 Aralık Harekati kimdir, 2. Cumhuriyetçiler kimdir, FETÖ'nün ilişkili olduğu Alptekinler kimdir ve bütün bunlarla ilişkili CHP'nin içindeki karasular kimdir, bir söylesinler." dedi.