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: Kemalist 'li oldu

'deki zihniyet değişikliğine dikkat çeken gazeteci , "Kurultayda Atatürk ve Demirtaş yarışsa Atatürk kaybeder" dedi.

Giriş Tarihi: 25.6.2018 23:32 Güncelleme Tarihi: 26.6.2018 02:04
Nihat Genç: Kemalist CHP HDP'li oldu

Gazeteci katıldığı tartışma programında 'nin değişen delege yapısına değindi.

CHP'yi eleştiren Genç, "CHP'nin delege yapısı ortada , kurultayda Atatürk ve yarışsa Atatürk kazanamaz.'' dedi.

Nihat Genç: Kemalist CHP HDP'li oldu

"CHP'NİN İÇİNDEKİ KARASULAR..."

CHP'nin ele geçirildiğini belirten Genç, "Kimdir , 10 Aralık Harekati kimdir, 2. Cumhuriyetçiler kimdir, 'nün ilişkili olduğu Alptekinler kimdir ve bütün bunlarla ilişkili CHP'nin içindeki karasular kimdir, bir söylesinler." dedi.

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Nihat Genç: Kemalist CHP HDP'li oldu
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