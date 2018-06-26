Son Dakika: İbrahim Kalın'dan ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Adam Schiff'e sert tepki!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Temsilciler Meclisi üyelerinden Schiff'in skandal ifadelerine sert tepki gösterdi. Schiff, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran seçimlerini kazanması üzerine Twitter'dan, 'Erdoğan'ı tebrik etmiyorum' paylaşımında bulundu.
İbrahim Kalın ise Schiff'in saygısız ifadelerine şöyle yanıt verdi:
"ÇENENİ KAPAT"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sizin tebriklerinize ihtiyacı yok. Türk halkı konuştu. Çeneni kapat.
Adam Schiff, ABD Temsilciler Meclisi'ne "Ermeni soykırımı" tasarıları sunan üye olarak biliniyor.