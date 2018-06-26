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Son Dakika: 'dan Temsilciler Meclisi Üyesi 'e sert tepki!

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü , Temsilciler Meclisi Üyesi 'e, " Erdoğan'ın sizin tebriklerinize ihtiyacı yok. Türk halkı konuştu. Çeneni kapat" diye tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: 26.6.2018 11:46 Güncelleme Tarihi: 26.6.2018 12:30
Son Dakika: İbrahim Kalın'dan ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Adam Schiff'e sert tepki!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü , Temsilciler Meclisi üyelerinden Schiff'in skandal ifadelerine sert tepki gösterdi. Schiff, 'ın 24 Haziran seçimlerini kazanması üzerine Twitter'dan, 'Erdoğan'ı tebrik etmiyorum' paylaşımında bulundu.

İbrahim Kalın ise Schiff'in saygısız ifadelerine şöyle yanıt verdi:

"ÇENENİ KAPAT"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sizin tebriklerinize ihtiyacı yok. Türk halkı konuştu. Çeneni kapat.

, ABD Temsilciler Meclisi'ne "Ermeni soykırımı" tasarıları sunan üye olarak biliniyor.

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Son Dakika: İbrahim Kalın'dan ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Adam Schiff'e sert tepki!
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