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te ve belli oldu iddiası

Seçimlerin ardında te ve konusunda rakamların belirlendiği iddia edildi.

Giriş Tarihi: 27.6.2018 07:36 Güncelleme Tarihi: 27.6.2018 08:36
Bedelli askerlikte yaş ve ücret belli oldu iddiası

çalışmalarında her şey netleşmeye başladı. Art arda yapılan askerlik açıklamalarının ardından ve in ne olacağı merak konusu oldu.

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Bedelli askerlikte yaş ve ücret belli oldu iddiası
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