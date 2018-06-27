"Dünyada pişkinlik yarışması açılsaydı..."

MEHMET BARLAS'IN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Pişkinlik konusunda dünya çapında bir yarışma açılsa, kim kazanırdı dersiniz? Dün Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından seçim sonuçlarını değerlendirmesini izlemiş olsaydınız, bu sorunun cevabını bulmuş olacaktınız.





PİŞKİNLİK ÖRNEKLERİ

Bazı satırbaşları ile bu açıklamayı hatırlatayım:

"- Duvarın bir kısmını yıktık.

Aynı azimle duvarın geri kalan kısmını yıkacağız.

Bu seçimin tek kaybedeni AK Parti'dir." "-

Demokrasiye inanmayan bir insan tebrik edilemez. Tek adam rejimini savunan tebrik edilemez. Nesini tebrik edeceğim. Bir diktatörün nesini kutlayacağım."

"- Bu sonuç aynı zamanda parlamentoda iktidar partisinin çoğunluğunu kaybetmesinin yolunu açtı. Dünün tek adamı bugünün artık topal ördeğidir. Her istediğini yapamayacak."

Kılıçdaroğlu: "İnce'nin aldığı oy beklentinin altında kaldı"





İNCE DE BAŞARAMADI

"- Muharrem İnce çalıştı, genç, dinamik.

Mitingler yaptı, hepsi doğrudur.

CHP'den fazla oy alması da doğaldır.

Muharrem İnce'nin kendi ifadesiyle, daha fazla oy alması gerekiyordu, yani beklentinin altında kaldı." Kılıçdaroğlu "İstifa edecek misiniz" sorusuna da "Biz hiçbir zaman dış telkinlerle kendi politikamızı oluşturmayız" diye cevap verdi.

PİŞKİNLİKTEN KAÇIŞ

Kılıçdaroğlu'nun 24 Haziran seçimlerine ilişkin değerlendirmelerini izledikten sonra sade Muharrem İnce'ye değil tüm CHP'lilere sabır dilemekten başka yapacak bir şey yoktur...

En doğru olan bu gibi, pişkinlik durumlarını konu alan birkaç fıkrayı hatırlayarak duyulan acıyı azaltmaktır...

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