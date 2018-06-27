FETÖ firarisi Tekalan'ın kızından flaş ifadeler

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) çatı davasının firari sanığı olan kapatılan Fatih Üniversitesi'nin eski rektörü Şerif Ali Tekalan'ın kızı Hümeyra Nur Tekalan Toman'ın silahlı terör örgütü üyeliği suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın görülmesine başlandı.

TUTUKSUZ YARGILANIYOR

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Toman ve avukatı katıldı. Üzerine atılı suçlamayı reddeden Toman, örgütle ilgisi bulunmayan bir kolejde görev yaptığını söyledi.

"FAALİYETLERE TANIK OLMADIM"

FETÖ/PDY ile herhangi bir bağlantısı bulunmadığını belirten Toman, gerek çalıştığı kurumlarda gerekse başka yerlerde örgütün sohbet veya toplantılarına katılmadığını, bu tarz faaliyetlere tanık da olmadığını savundu.

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"BANK ASYA'DA HESABIM VAR AMA..."

Toman, örgüte maddi yardımda bulunmadığını, gazete ve dergilerine abone olmadığını iddia etti. Bank Asya'da ise maaş hesabı bulunduğunu ancak talimatla bankaya para yatırmadığını anlatan Toman, ByLock kullanmadığını öne sürdü.

Bir dönem örgüte bağlı kurumlarda çalıştığını, işe girmesinde babasının da etkisinin bulunmuş olabileceğini dile getiren Toman, çocuğunun doğması ve fikir ayrılığı nedeniyle 2006'da "yapıyla bağlantılı" kurumlardan ayrıldığını aktardı.

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"BABAM NİKAHIMA BİLE GELMEDİ"

Ailesinin kendisini bir başkasıyla evlendirmek istediğini, 2003'te babasının karşı çıkmasına rağmen eşiyle evlendiğini ifade eden Toman, bunun üzerine aileden dışlandığını, babasının nikahına dahi gelmediğini anlattı.

Babasının sadece çocukları doğduğunda birkaç kez arayıp kendisiyle görüştüğünü ifade eden Toman, "Aile ilişkimiz yok. Bana küs. O benim sadece biyolojik olarak babam. Bana o dönemde tavır almış ve beni dışlamıştır." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık beyanının ardından dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.