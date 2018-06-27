Kıdemli pişkin

Kaset skandalının ardından genel başkanlık koltuğuna oturan ve 2010'dan bu yana girdiği tüm seçimlerde başarısız olan CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, 24 Haziran
seçim hezimetine rağmen yine partisinden gelen 'istifa' seslerine kulağını tıkadı. Seçim başarısızlığının ardından iki günlük suskunluğunu dün bozan Kılıçdaroğlu, bir kez daha siyasetin 'pişkin'i olduğunu ortaya koyarak koltuğu bırakmayacağını gözler önüne serdi. 2 GÜN SONRA KONUŞTU
Kılıçdaroğlu, basın toplantısında hüsrana uğradığı seçim sonuçlarını görmezden geldi ve kendilerini 'başarılı!' ilan etti. Kılıçdaroğlu, gazetecilerin istifa edip etmeyeceği yönündeki ısrarlı soruları karşısında ise gerildi, bazı soruları yanıtlamadı. Seçim sonuçlarını değerlendirirken alınan oy oranıyla 'parlamentoda iktidar partisinin çoğunluğunu kaybetmesine yol açtıkları'nı öne süren Kılıçdaroğlu, 9 kez seçim hezimetine uğradığını görmezden geldi. AK Parti'nin zaferini içine sindiremeyen ve parti tabanına yalan yanlış bilgiler vererek seçim sonuçlarını çarpıtan Kılıçdaroğlu, seçim öncesi İyi Parti'ye 15 milletvekilini kiralık vermelerini ve Millet İttifakı'nı savunurken partisinin SP oyları sayesinde çıkardığı 13 milletvekilliğiyle ilgili "Bu süreçte Orta Anadolu'da artık CHP'nin sesi daha gür çıkacak. Uzun yılladır milletvekili çıkaramadığımız 13 ilde milletvekili çıkardık" görüşünü savundu. KUTLAYAMADI BİLE
Kılıçdaroğlu, dünya liderlerinin kutladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ı kutlayıp kutlamayacağına ilişkin soruya ise çirkin bir üslupla yanıt verdi. Halkın iradesini görmezden gelen Kılıçdaroğlu sorulara öfkelenerek, Erdoğan için "Demokrasiye inanmayan bir insan tebrik edilemez" dedi. Kılıçdaroğlu 'İnce ile CHP'nin oyu arasındaki 8 puanlık fark ve istifa iddiaları konusundaki' sorulara da yine gergin bir üslupla yanıt vererek "CHP'den fazla oy alması kadar da doğal bir şey olamazdı zaten. Oy almasaydı o zaman zaten büyük sorun çıkacaktı. Ama kendisinin de ifade ettiği gibi oyun daha çok olması lazımdı, beklentinin altında kaldı" diye konuştu. Kılıçdaroğlu, istifa çağrıları ve kurultay talepleriyle ilgili de "partide ne olacağına ne biteceğine partililer karar verir. 9 ay sonra yerel seçimler var. İkinci duvarın kalan kısmını orada yıkacağız. Koltuk sevdası olanların bu partide yeri yoktur. Bireysel çıkışlarla kendisine yol arayan kişilerin bu partide işi yoktur" dedi. DİSİPLİN SİLAHINA SARILDI
CHP'lilerden parti yönetimine tepkiler çığ gibi büyürken, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'ndan kendisine ve parti yönetimine 'istifa' çağrısı yapan isimlere yönelik 'disiplin' hamlesi geldi. Dün gece CHP'de yaşanan yeni bir gelişmeyle Kılıçdaroğlu, yarın Parti Meclisi'ni disiplin işlemlerini görüşmek üzere olağanüstü toplantıya çağırdı. PM'de, başta Elazığ'dan milletvekili seçilen Gürsel Erol
olmak üzere istifa çağrısı yapan isimlerin disipline sevk edilmesi gündeme gelecek. Seçim sonuçlarına ilişkin eleştirilerin de dile getirilebileceği kaydediliyor. İKİ İSİM DE KOLTUKTA ISRARLI
Kulislere
göre, Kılıçdaroğlu yönetiminin İnce'ye 'İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adaylığı' yönünde teklifte bulunacağı belirtiliyor. İnce ise Twitter'dan yaptığı paylaşımda 'Hepimizin Cumhurbaşkanı' adayı olarak tüm Türkiye ile buluşmak, kucaklaşmak, teşekkür etmek için seçim öncesinde gidemediğim illerden başlayarak, 81 vilayete gideceğim" dedi. MUŞ: MİLLETİN KARARINI YİNE HAZMEDEMEDİ
AK
Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etmeyeceğini söyleyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na ağır eleştirilerde bulundu. Kılıçdaroğlu'nun her seçim sonrası yaptığı hezeyan dolu sözlerine benzer bir açıklama yaparak, "CHP'nin başarılı, kaybedenin ise AK Parti olduğunu" iddia ettiğini belirten Muş şunları kaydetti: "CHP'nin kazandığını iddia eden birinin aklından şüphe edilir. Kazanan cumhurbaşkanını tebrik etmeyeceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, milletin kararını hazmedemediğini bir kez daha gösterdi." ?CHP'DE İSTİFA DEPREMİ
CHP
Şırnak İl Başkanı Mehmet Sadık Çelik ve il yönetimi genel merkezin aday belirlemedeki yanlış tutumunu gerekçe göstererek, il teşkilatı olarak partiden istifa ettiklerini açıkladı. Çelik, 24 Haziran seçimi öncesi eski il başkanı Mehmet Uğur'un milletvekili adayı olmak için istifa ettiğini ancak genel merkez tarafından listeye alınmadığını belirtti. Çelik "Partimizin aday belirlemedeki yanlışları ve şaibeli bu tutumunu hazmedemiyoruz" diye konuştu. ?CHP'Lİ VEKİL EROL YÖNETİME BAYRAK AÇTI
CHP'nin
41 yıl sonra ilk kez Elazığ'dan çıkardığı milletvekili Gürsel Erol, parti yönetimine bayrak açtı. Erol, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gelecek hedefi olmayan yalnızca iktidara karşı mücadele ve direniş hikayesi anlatan bir yönetim anlayışını tanımıyorum... Yarın (bugün) saat 11.00'de Genel Merkez önünde oturma eylemi başlatacağım. Mustafa Kemal Atatürk
'ün CHP'sine sahip çıkmalıyız" dedi. ERDOĞAN'DAN NEZAKET DERSİ
Kılıçdaroğlu'nun,
basın toplantısında Erdoğan'ı tebrik etmeyeceğini açıklamasına karşın, Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'nu, yeniden genel başkan seçildiği her kongre sonrasında tebrik ettiği ortaya çıktı. Erdoğan, 4 Şubat 2018'de ve 6 Eylül 2014 kongreleri sonrasında da Kılıçdaroğlu'na tebrik telgrafı göndermişti. GENEL MERKEZ'DE EYLEM
24 Haziran
seçimlerinden hezimetle çıkan CHP yönetimine istifa baskısı giderek artarken CHP'nin gençlik kollarından da Kılıçdaroğlu ve parti yönetimine 'istifa' çağrısı geldi. CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Hakan Imırgı başkanlığındaki bir grup genç, CHP Genel Merkezi önünde oturma eylemi başlattı. Sosyal medyadan örgütlenen bir grup CHP'li de Imırga'ya destek verdi. Imırgı, "Partimin, adayından 8 puan eksik oy almasından hicap duyuyorum" dedi. CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde toplanan bir grup CHP'li genç, parti yönetimini protesto etti. CHP Burdur İl Başkanı İzzet Akbulut da olağanüstü kurultay çağrısı yaptı.