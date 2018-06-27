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Tusk ve Juncker, 'ı tebrik etti

AB Konseyi Başkanı Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Juncker, 'ı seçimlerdeki başarısından dolayı tebrik etti

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.6.2018 20:37 Güncelleme Tarihi: 27.6.2018 01:59
Tusk ve Juncker, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Cumhurbaşkanı 'ı seçimlerdeki başarısından dolayı tebrik etti.

Erdoğan'a ortak imzalı bir mektup gönderen Tusk ve Juncker, Türkiye'nin AB için kilit bir ortak ve aday ülke olduğunu belirtti.

'ı seçim başarısından dolayı kutlayan Tusk ve Juncker, "Türkiye ve AB için ortak çıkar alanları olan güvenlik, enerji ve göç gibi hususlarda sizinle yakın çalışmaya devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Tusk ve Juncker, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti
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