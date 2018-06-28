Alper Baycın neden öldü? Alper Baycın kimdir?

Alper Baycın ismi dün geceden beri en çok konuşulan konu başlıkları arasında yer alıyor. Dominik Cumhuriyeti'nin Las Terrenas bölgesinde gasp çetesinin tehditlerine maruz kalan Alper Baycın gaspçılar tarafından bıçak darbeleriyle öldürüldü. Bu durum başta sevenleri olmak üzere tüm Acun Medya ekibini ve Türkiye'yi yasa boğdu. Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Alper Baycın'ın ölümü Fenerbahçe taraftarını da derinden üzdü.

ALPER BAYCIN NEDEN ÖLDÜ?

Dominik'teki Las Terranas Oteli'nde kalan 24 yaşındaki Alper Baycın; 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğrayarak yaşama gözlerini yumdu. Acun Ilıcalı sosyal medyadan yaptığı açıklamada Alper Baycın için şu ifadeleri kullandı; "Değerli çalışma arkadaşımız, genç kardeşim Alper Baycın'ı hain bir saldırı sonucu kaybettik. Yaşadığımız acı ve üzüntüyü kelimelerle tarif edemem. Ailesine ve sevdiklerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekanın cennet olsun Alper kardeşim." Alper Baycın'ın telefonu ve çantasını almak isteyen gaspçılar, 24 yaşındaki Alper'i kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından iki zanlı da polis ekipleri tarafından yakalandı.

ALPER BAYCIN KİMDİR?

Alper Baycın; aslAntalyalyalı. 24 yaşındaki talihsiz kameraman Yakın Doğu Üniversitesi Radyo TV ve Sinema bölümünden mezun olmuştu. Bir süre Fenerbahçe TV'de çalışan Alper Baycın daha sonra ise Acun Ilıcalı'nın ekibine katılmıştı. Alper Baycın; Acun Medya'nın montaj ekibindeydi...

Acun Ilıcalı, Baycın'ın öldürülmesi ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Olaydan büyük üzüntü yaşadığını ifade eden Ilıcalı, "Değerli çalışma arkadaşımız, genç kardeşim Alper Baycın'ı hain bir saldırı sonucu kaybettik. Yaşadığımız acı ve üzüntüyü kelimelerle tarif edemem. Ailesine ve sevdiklerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekanın cennet olsun Alper Kardeşim" dedi.

Olay nedeniyle KKTC'de bu akşam gerçekleştirilecek çeyrek final canlı yayını iptal edildi.