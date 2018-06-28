Özür yetmez hesap vermeli

Onları hepiniz tanıyorsunuz. Yıllarca Türk medyasının en önemli köşelerini işgal ettiler. İdeolojileri ve çıkarları doğrultusunda ürettikleri fikirlerini, doğru bilgilermiş gibi aktardılar, halkı kandırdılar. Örfünü, adetini, sosyal yapısını, dinini hiç umursamadan, Anadolu insanıyla alay ettiler, ihanet ettiler. Recep Tayyip Erdoğan, 2002'de iktidara geldikten sonra, bu kalemşörlerin yalan ve iftiralarını bir bir yüzlerine çaldı. Halk gerçekleri öğrendikçe imtiyazlı köşelerini kaybedenlerden bazıları, bugün, Türk halkına düşmanlık etmek üzerine kurgulanmış yayın organlarından, kin ve nefretlerini pompalamayı sürdürüyor. Onurlu ve milli duruş sergileyen gazetecilere "Yandaş" iftirası atan bu yanlı kalemler, CHP'li gibi çalışıyorlar, terör örgütlerini bile desteklemekten kaçınmıyorlar. Son olarak, CHP'nin adayı Muharrem İnce
'yi cumhurbaşkanı yapmak ve terör örgütünün uzantısı HDP'yi meclise sokmak ve halkı sokağa dökmek için seçim
sonuçlarının belli olduğu saatlerde bile yalan, iftira ve provokasyonlarını sürdürdüler. Bu kalemşörler, şimdi, peş peşe Türk halkından özür dileme yarışındalar. SABAH, Türk halkına her fırsatta ihanet eden bu kişilerin özürden öteye, hesap vermeleri gerektiğini ilan ediyor. Bülent Tezcan 'SEÇİM 2'NCİ TURA KALDI' YALANI
CHP'nın Genel Başkan Yardımcısı ve sözcüsü... Orkestra şefi gibi, CHP'ye bağlı çalışan kalemşörlere sufleler veriyor. Son olarak 24 Haziran'da, "Seçim 2. tura kaldı" yalanıyla provokasyon yaptı. Yılmaz Özdil KALEMİNDEN ZEHİR DAMLIYOR
Köşesınden Anadolu insanını küçümsüyor, hakaret yağdırıyor. Seçim öncesi CHP'nin değirmenine su taşıdı. Dünkü yazısında günah çıkardı, partinin yönetimine sert eleştirilerde bulundu. Uğur Dündar ARENA'SI CHP'YE KİRALIK
"Araştırmacı
gazeteciyim"
dedi halkı kandırdı.
Seçim öncesi
CHP'nin yayın organında
yaptığı Halk
Arenası programını
CHP'ye kiraladı.
280 bin kişinin
katıldığı mitinge "5
milyon kişi katıldı"
diye yalan yazdı. Emin Çölaşan MİNİK KUŞ İHANET TAŞIYOR
Halkın teveccühünü kazanmış olan Turgut Özal
'a yıllarca, "minik kuş"un getirdiği iftiralarla hakaret etti. Son seçimlerde, terör örgütü PKK'nın uzantısı HDP'nin meclise girmesi için verdiği uğraşla suçüstü yakalandı. Fatih Portakal REYTİNG İÇİN HER ŞEYİ YAPAR
Türkıye
karşıtı FOX televizyonunun Türkiye versiyonunda Türk halkına küfretmekle görevli spiker... Yaptığı haberlerin ve konuklarının tamamı AK Parti
karşıtı, Erdoğan düşmanı. Yaptığı işi, "Gazetecilik" diye yutturmaya çalışıyor ama kimse inanmıyor. İsmail Küçükkaya YAPTIĞI TEK DOĞRU HABER
FOX'ta
yalan haberler yapıyor. Seçim gecesi Muharrem İnce'nin "Adam kazandı" mesajını kamuoyuyla paylaşması, tek doğru haberi oldu. Ruhat Mengi MÜHÜRLER UÇUYOR YALANIYLA PROVOKASYON
FETÖ'cülerın
desteklediği İyi Parti'nin kurucusu... Vekil adayı olamayınca istifa etti. Seçim gecesi paylaştığı "Oy pusulalarının üzerine basılan mühürler uçuyor" yalanıyla tarihe geçti. Ancak Türk halkı Mengi'nin bu yalanına hiç itibar etmedi. Sonradan, "Sosyal medya hesabımı ele geçirmişler" dediyse de kimseyi inandıramadı. C. Kaftancıoğlu TERÖRE DESTEK HALKA NEFRET
Gezi
olayları sırasında attığı Türkiye karşıtı tweet'ler sayesinde CHP'nin İstanbul il başkanı oldu. Tek işi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmek. Hüsnü Mahalli: YALAN YAZDIM ÖZÜR DİLERİM
Sözcü'de yazar. Seçim öncesi provokatif yazılar yazdı. Dün "Özür dilerim" başlıklı yazısında, "Yanılttığım insanlardan özür diliyorum" dedi. Hasan Cemal
Erdoğan'a muhalefet Demirtaş'a övgü Kadri Gürsel
AK Parti düşmanı CHP'nin kalemşörü