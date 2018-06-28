Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin bugün gerçekleştirdiği görüşmenin detayları ortaya çıktı. Tarihi seçim zaferinin ardından gerçekleşen görüşmeden ana gündem maddeleri arasında yeni sistemde yapılacak çalışmalar, OHAL ve bedelli askerlik olduğu öğrenildi. Görüşmede OHAL'in uzatılmaması yönünde mutabakata varıldığı kaydedildi.

BEDELLİ ASKERLİK KONUSU

Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin gündem maddelerinden biri de bedelli askerlikti. 1 Ekimde meclisin açılmasının ardından bedelli askerliğin gündeme getirilmesi bekleniyor. AK Parti'nin bedelli askerlik konusuna sıcak baktığı biliniyordu. Bugünkü görüşmenin ardından Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin de Genel Kurmay Başkanı'nın görüşünün alınmasının ardından gerekli görüldüğü halde çalışmaları destekleyeceklerini belirttiği öğrenildi.

Son dakika: Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde flaş OHAL ve bedelli askerlik detayı