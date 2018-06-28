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dakika: Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde ve askerlik detayı

Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde yeni detaylar ortaya çıktı. Görüşmede 'in uzatılmaması yönünde mutabakata varıldığı öğrenildi ve askerlik ile ilgili detaylar da ele alındığı bildirildi.

Giriş Tarihi: 27.6.2018 23:34 Güncelleme Tarihi: 28.6.2018 01:54
Son dakika: Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde flaş OHAL ve bedelli askerlik detayı

ve Milliyetçi Hareket Partisi lideri 'nin bugün gerçekleştirdiği görüşmenin detayları ortaya çıktı. Tarihi seçim zaferinin ardından gerçekleşen görüşmeden ana gündem maddeleri arasında yeni sistemde yapılacak çalışmalar, ve askerlik olduğu öğrenildi. Görüşmede OHAL'in uzatılmaması yönünde mutabakata varıldığı kaydedildi.

BEDELLİ ASKERLİK KONUSU

Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin gündem maddelerinden biri de ti. 1 Ekimde meclisin açılmasının ardından bedelli askerliğin gündeme getirilmesi bekleniyor. 'nin bedelli askerlik konusuna sıcak baktığı biliniyordu. Bugünkü görüşmenin ardından Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin de Genel Kurmay Başkanı'nın görüşünün alınmasının ardından gerekli görüldüğü halde çalışmaları destekleyeceklerini belirttiği öğrenildi.

Son dakika: Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde flaş OHAL ve bedelli askerlik detayı

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Son dakika: Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde flaş OHAL ve bedelli askerlik detayı
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