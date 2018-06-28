Son Dakika: FETÖ elebaşının yeğenlerinin yargılanmasına başlandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) elebaşı Fetullah Gülen'in yeğenleri Şamil ve Tavus Bin Keysan Gülen'in, "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçlamasıyla yargılanmasına başlandı.

SANIKLAR SEGBİS ARACILIĞIYLA DURUŞMAYA KATILDI

Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanıklar, tutuklu bulundukları Sakarya Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Mahkeme Başkanı Şükrü Çağlar, kimlik tespitinin ardından iddianamenin özetini okuyarak, sanıklara üzerilerine atılı suçlamaları hatırlattı.

HER ŞEYİ İNKAR ETTİ

Sanık Şamil Gülen, inancı ve aldığı eğitim gereği devletine ve milletine bağlı bir birey olarak yaşadığını belirterek, "Anayasal düzene karşı hiçbir oluşumda yer almadım, hiçbir terör örgütüyle de bağlantım yoktur. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Hakkımda beyanda bulunan Çetin Acar, amcam Fetullah Gülen hakkında da bir kitap çıkarttı, benimle ilgili de babamdan duyduğu bilgiler doğrultusunda gerçek dışı beyanda bulunmuştur. Beyanlara katılmıyorum." diye konuştu.

FETÖ'nün "mahrem hizmetleri"nde bulunmadığını iddia eden sanık Şamil Gülen, 15 Temmuz darbe girişimi öncesi FETÖ çatı davası sanıklarıyla görüşmesiyle ilgili şunları söyledi:

"Abdullah Aymaz'ı amcamın arkadaşı olmasından dolayı tanırım ama kendisi yaş farkımızdan dolayı beni tanımaz. Kendisini aradığıma ilişkin olay da 2012'de amcam Hasbi Nidai Gülen'in vefatından sonraki görüşmedir. Abdullah Aymaz, babamla taziye görüşmesi yapmışlardı. Cevdet Türkyolu ile de yolumuz hiçbir zaman kesişmedi ama amcamı ziyarete ABD'ye gittiğimde selamlaşıp konuştuk."

Örgütün kapatılan finans kurumu Bank Asya'daki hesabının maaş hesabı olduğunu öne süren sanık Gülen, birikimlerini burada değerlendirdiğini, diğer bankalara göre kur farkı yüksek olduğu için bu bankayı tercih ettiğini, dolar ve altın alarak kur farkından para kazandığını savundu.

FETÖ ELEBAŞINI SAVUNDU

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in suçsuz olduğunu öne süren sanık Şamil Gülen, "Amcam Fetullah Gülen hakkında da kesinleşmiş bir yargı kararı yoktur. Kendisinden illegal bir söz işitmedim, bir suç işleyeceğini de düşünmüyorum. Kendisi benim gözümde suçsuzdur." iddiasında bulundu.

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Çağlar, "Türkiye'de olanlar ne? Yaşananların sorumlusu kim o zaman?" diye sordu. Sanık Şamil Gülen soru üzerine "Bilgim yok, olan bitene de ben karar veremem." ifadesini kullandı.

"FETÖ/PDY'Yİ BİR TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK KABUL EDİYORUM"

Sanık Tavus Bin Keysan Gülen de daha önce etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini ancak cezaevinde bu durumun terör örgütü üyeliğinin kabul edilmesi anlamına geldiğini öğrendiğini belirterek, "Ben terör örgütü üyesi değilim ve etkin pişmanlıktan faydalanmak istemiyorum. Ben, babam ve tüm tanıdıklarım örgütün ibadet kısmında yer almıştır." dedi.

Hakkında beyanda bulunan Çetin Acar'ın söylediklerini kabul etmeyen sanık Gülen, ByLock kullanıcısı olmadığını savunarak, Bank Asya'daki hesabı da babasının matbaaları için açtığını iddia etti.

FETÖ elebaşını ziyaret için ABD'ye gittiklerinde dini sohbetler haricinde bir şeye tanık olmadığını öne süren sanık Gülen, şunları ifade etti:

"2013'te Türkiye'ye dönerek Ankara'da ticaretle uğraştım, kayınpederimin şirketlerinde çalıştım. Kayınpederim, 17/25 sonrası beni suçladı ve tabiri caizse beni kapı dışarı etti. FETÖ/PDY'yi bir terör örgütü olarak kabul ediyorum ama yöneticilerini tanımıyorum. 15 Temmuz'u yapanları terör örgütü olarak kabul ediyorum ancak FETÖ'den kastınız cemaat ise bunu kabul etmiyorum."

Cumhuriyet Savcısı Cihan Şahin, sanıklara isnat edilen suçun vasfı ve mahiyeti, delillerin tam toplanmamış olması ve adli kontrol şartlarının bu aşamada yetersiz kalacağı gerekçesiyle sanıkların tahliye talepleri reddedilerek, tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Mahkeme Başkanı Çağlar, eksik evrak ve talep edilen bilgilere verilecek cevapların beklenmesi, sanıklar hakkında beyanda bulunan Çetin Acar'ın "tanık" sıfatıyla dinlenmesine ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ elebaşı Gülen'in yeğenleri Şamil Gülen ve Tavus Bin Keysan Gülen hakkında "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçlamasıyla 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

İddianamede sanıkların, Cevdet Türkyolu ve Abdullah Aymaz'ın da arasında bulunduğu örgütün tepe yöneticileriyle görüşme kayıtlarının olduğu, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında haklarında işlem yapılan kişilerle yurt dışına giriş-çıkışlarının tespit edildiği belirtildi.

Sanıkların, soruşturma geçiren kimi örgüt şüphelileriyle aynı tarihlerde aynı otellerde konakladıklarının ve örgüte ait iş yerlerinde çalıştıklarının belirlendiği kaydedilen iddianamede, Şamil Gülen'in örgütün şifreli haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olduğunun tespit edildiği, örgüt elebaşı Gülen'in talimatının ardından Bank Asya'da altın alım işlemi gerçekleştirdiği, hesaplar açtırdığı bildirildi.

Tavus Bin Keysan Gülen'in cep telefonundan örgütün darbe girişiminin ardından Gülen'in video ve ses dosyalarının bulunduğu internet sitelerine girdiğinin belirlendiği ifade edilen iddianamede, sanıkların 2013'e kadar örgüt elebaşı Gülen'in yanına gittikleri, bu seyahatler sırasında aldıkları talimatları örgüt mensuplarına ilettikleri anlatıldı.

İddianamede, "Sanıkların, örgütün amaçları doğrultusunda örgütü idare etme, emir ve direktif verme, örgüt içinde inisiyatif ve karar verme gücüne sahip oldukları, dolayısıyla örgütün hiyerarşik yapısı içinde yönetici konumunda oldukları anlaşılmıştır." tespitine yer verildi.