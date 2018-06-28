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Son Dakika: Irak sınırında askeri hareketlilik

Son dakika haberi... nin Kandil’e yönelik başlattığı operasyon nedeniyle sınırda hareketlilik devam ediyor.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.6.2018 09:33

tarafından Kandil'e yönelik düzenlenen operasyon nedeniyle Irak sınırının sıfır noktasında askeri hareketlilik devam ediyor.
Mehmetçiğin ilkbahar aylarında terör örgütü 'nın Kanireş, Haftanin, Metina, Gara ve Kandil bölgelerindeki kamplarına yönelik düzenlediği operasyonlar aralıksız devam ediyor. Başarılı bir şekilde devam eden operasyonlar kapsamında şimdiye kadar birçok bölge teröristlerden temizlenirken, Kandil'deki terör unsurlarının da etkisiz hale getirilmesi için karadan ve havadan operasyonlar sürdürülüyor.

KANİREŞ BÖLGESİNDE HAREKETLİLİK

Türk Silahlı Kuvvetleri, operasyon kapsamında 'nin ilçesine bağlı Derecik beldesinden Kanireş bölgesine ulaşımı sağlamak için açtığı yolda hareketlilik gün boyu devam etti. Askeri araçların sürekli gidip geldiği ve teröristlerden temizlenen Kanireş bölgesi, kurulan üs bölgesiyle daha güvenli hale getirildi.

Derecik'teki askeri taburdan da sürekli helikopter havalanarak sınır boylarına uçtu. Gün boyu karadan ve havadan hareketliliğin devam ettiği sınırın sıfır noktasında, sinyal kesici cammer araçlar da devriye attı.

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