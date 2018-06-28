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Son Dakika: Tarihi zirvesinde krizi

Son dakika heri... 'de "Tüm Zirvelerin Anası" olarak nitelendirilen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi, 'nın veto tehdidiyle başladı.

MEHMET SOLMAZ
MEHMET SOLMAZ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.6.2018 17:17
Son Dakika: Tarihi AB zirvesinde mülteci krizi

Konseyi girişinde göçünü içeren sonuç bildirgesi sorulduğunda, n Başbakan Giuseppe Conte bildirgeyi veto etmek istemeyeceklerini, fakat anlaşamama durumunda başka bir seçeneklerinin olmayacağını söyledi.

İtalya'nın AB'den beklentisi, 'yle 2016'da imzalanan göç anlaşmasına benzer bir paket ile 'den maddi yardım almak ve gelen mültecilerin diğer ülkelere dağıtılması.

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Veto etmekle tehdit edilen bildirgede, Türkiye'ye verilmesi taahhüt edilen ikinci 3 milyar avro tutarındaki mali yardım da bulunuyor.

Conte'den önce Konsey'e giriş yapan Almanya Şansölyesi Angela ise isim vermeden İtalya'ya bir mesaj gönderdi. "Sınırlarımızı korumak zorundayız. Mültecilere ev sahipliği yapan ülkelerin daha fazla desteğe ihtiyacı var."

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Son Dakika: Tarihi AB zirvesinde mülteci krizi
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