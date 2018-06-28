Son Dakika: Tarihi AB zirvesinde mülteci krizi

AB Konseyi girişinde mülteci göçünü içeren sonuç bildirgesi sorulduğunda, İtalyan Başbakan Giuseppe Conte bildirgeyi veto etmek istemeyeceklerini, fakat anlaşamama durumunda başka bir seçeneklerinin olmayacağını söyledi.

İtalya'nın AB'den beklentisi, Türkiye'yle 2016'da imzalanan göç anlaşmasına benzer bir paket ile Brüksel'den maddi yardım almak ve gelen mültecilerin diğer ülkelere dağıtılması.

MERKEL: MÜLTECİLERE EV SAHİPLİĞİ YAPAN ÜLKELERİN DAHA FAZLA DESTEĞE İHTİYACI VAR

Veto etmekle tehdit edilen bildirgede, Türkiye'ye verilmesi taahhüt edilen ikinci 3 milyar avro tutarındaki mali yardım da bulunuyor.

Conte'den önce Konsey'e giriş yapan Almanya Şansölyesi Angela Merkel ise isim vermeden İtalya'ya bir mesaj gönderdi. "Sınırlarımızı korumak zorundayız. Mültecilere ev sahipliği yapan ülkelerin daha fazla desteğe ihtiyacı var."

