Alihan Kuriş önderliğindeki Süleymancılar cemaatinin üst kademe yöneticilerinin, Akşener'i destekleme kararının cemaat içerisinde deprem etkisi yarattığı da ortaya çıktı.

Kendisine "Akşener'e oy verin" talimatı iletilen bir cemaat mensubu, Süleymancılar cemaatinin "büyüklerinden" Süleyman isimli şahıs ile görüşmesinde olayın mahiyeti hakkında bilgi talep etti.

Süleymancılar isyanda: FETÖ bizi satın almış

Akşener'e oy vermek istemeyen vatandaş, cemaat büyüğüne isyan ederek, "FETÖ bizi parayla satın aldı, sakın bana dini bir gerekçe söyleme" çıkışında bulundu.

SÜLEYMANCILAR SEÇİMDEN ÖNCE ÜYELERİNE BU BİLDİRİYİ GÖNDERMİŞTİ

SÜLEYMANCILAR İYİ PARTİ'YE OY İSTEMİŞ