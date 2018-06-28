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isyanda: FETÖ bizi satın almış!

ın kamuoyuna, seçimde Cumhur İttifakı'nı (AK Parti-MHP) destekleyeceği imajı vermesine karşın, cemaat mensuplarına gizliden gizliye İYİ Parti ve Meral Akşener'in desteklenmesi yönünde telkinler yaptığı ortaya çıktı. İşte Süleymancılar'ın seçimdeki zorlama telkinlere isyanı...

Giriş Tarihi: 28.6.2018 21:26 Güncelleme Tarihi: 28.6.2018 21:26
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Alihan Kuriş önderliğindeki cemaatinin üst kademe yöneticilerinin, Akşener'i destekleme kararının cemaat içerisinde deprem etkisi yarattığı da ortaya çıktı.

Kendisine "Akşener'e oy verin" talimatı iletilen bir cemaat mensubu, Süleymancılar cemaatinin "büyüklerinden" Süleyman isimli şahıs ile görüşmesinde olayın mahiyeti hakkında bilgi talep etti.

Süleymancılar isyanda: FETÖ bizi satın almış  

Akşener'e oy vermek istemeyen vatandaş, cemaat büyüğüne isyan ederek, "FETÖ bizi parayla satın aldı, sakın bana dini bir gerekçe söyleme" çıkışında bulundu.

SÜLEYMANCILAR SEÇİMDEN ÖNCE ÜYELERİNE BU BİLDİRİYİ GÖNDERMİŞTİ

 

SÜLEYMANCILAR İYİ PARTİ'YE OY İSTEMİŞ

 

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Süleymancılar isyanda: FETÖ bizi satın almış!
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