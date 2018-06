CHP lideri Kılıçdaroğlu’ndan hep aynı nakarat

BUGÜN NELER OLDU

Kazandığı tek seçim parti kongresi... Delegeleri ayarlıyor, her kongrede genel başkan seçiliyor. Ama genel seçime gelince, kaybetmeyi alışkanlık haline getirdi. Seçim öncesi, CHP 'ye bağlı medyanın da gazına gelerek, "Bu sefer oldu, kazanacağım" diyor. Ama her seferinde yenilgi, her seferinde hüsran... Seçim sonucu değerlendirmelerine bakarsanız, bir o kazanmış, herkes kaybetmiş. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ruh halini daha iyi anlayabilmeniz için, kaybettiği 9 seçimden sonra yaptığı ibretlik açıklamaları derledik...Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu. AK Parti 'nin adayı Kadir Topbaş yüzde 44.2 oy aldı, Kılıçdaroğlu yüzde 37 oyla ikinci sırada kaldı.Elbette isterdik ki anakent belediye başkanlığını alalım ama bu gerçekleşmedi. Bunun gerçekleşmemesinin bizim başarısızlığımız olarak yorumlanmaması kanısındayım.AK Parti (Evet) yüzde 57.8, CHP (Hayır) ise yüzde 42.1 oy aldı.Yüzde 42'lik sonuç bizim için iyi bir sonuç.AK Parti yüzde 49.9, CHP yüzde 25.9 oy aldı.Seçim öncesi: Hedefimiz yüzde 40. Alamazsak 'Hadi size eyvallah' deriz, yeni grubumuz gelir... Seçim sonrası: CHP, 12 Eylül darbesinden bu yana en yüksek oyunu almıştır.AK Parti yüzde 45.6, CHP yüzde 27.8 oy aldı.(İstifa sorusu üzerine) Geçiniz bunları. Beklediğimiz oranda oy almadık. Ama hiçbir zaman yurttaşlarımı suçlamadım.Erdoğan, yüzde 51.79 oy aldı. CHP ve MHP gibi 14 partinin desteklediği Ekmeleddin İhsanoğlu yüzde 38.44 oy aldı.Bu seçimin galibi Erdoğan değildir. Sayın İhsanoğlu ve sayın Demirtaş'tır. Tatilciler, boykotçular ve diğer sandığa gitmeyen kesimler olmasaydı yüzde 51 oyu bulamayacaktı ve seçim ikinci tura kalacaktı. Parti içinde bir çatlama için ortada bir gerekçe göremiyorum. Kurultaya gitmemizi gerektiren bir sonuç yok.AK Parti yüzde 40.9, CHP yüzde 25 oy aldı.Bir dönem kapandı, demokrasi kazandı.AK Parti yüzde 49.5, CHP yüzde 25.3 oy aldı.(İstifa sorusu üzerine) CHP'yi diğer partilere benzetmeyin. Az önce de söyledim. Demokrasiyi bu ülkeye getiren bir partiyiz.AK Parti yüzde 51.4, CHP yüzde 48.6 oy aldıBu referandum bir gerçeği ortaya çıkardı, toplumun en az yüzde 50'si buna "Hayır" diyor.Erdoğan'ın oyu yüzde 52.59, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin oyu ise yüzde 30.64 oldu. Milletvekili seçimlerinde ise AK Parti yüzde 42.56, CHP ise yüzde 22.64 oy aldı.Bu seçimin tek kaybedeni vardır, AK Parti.