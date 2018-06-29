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ve İYİ Parti’ye çalıştı. Partisi dibe vurdu!

24 Haziran seçimlerinde 2 milletvekilliği için ve İyi Parti’ye 15 milletvekilliği kazandıran Saadet Partisi’nin lideri ve Cumhurbaşkanlığı adayı Temel Karamollaoğlu seçimden 4 gün sonra kameraların karşısına çıkarak seçim sonuçlarını yorumladı. CHP lideri Kılıçdaroğlu gibi pişkin ifadeler kullanan Karamollaoğlu, CHP ve İyi Parti’ye çalıştıklarını yalanladı. Sürekli “dip dalgası geliyor” vurgusu yapan Karamollaoğlu yanıldığını itiraf etmek zorunda kaldı.

Giriş Tarihi: 29.6.2018 10:24 Güncelleme Tarihi: 29.6.2018 10:59
CHP ve İYİ Parti’ye çalıştı. Partisi dibe vurdu!

Partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimleri sonuçlarını değerlendiren Karamollaoğlu, Türkiye'de kucaklaşmaya ihtiyaç duyulduğunu, 81 milyonla kucaklaşmak mecburiyetinde olduklarını belirtti.

Karamollaoğlu, seçim başarısı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik ettiğini, yeni dönem Meclis çalışmalarında adalet, ahlak, eğitim ve ekonomi konuları üzerinde durulmasını temenni ettiklerini söyledi.

Saadet Partisi'nin oylarıyla 'nin Meclis'e vekil göndermesini ittifakın gereği olarak değerlendiren Karamollaoğlu, "İttifaktan en fazla payı siz almak istersiniz ancak vatandaşın tercihi başka türlü olursa ona da yapacak bir şey yoktur." diye konuştu.

Bir gazetecinin sorusu üzerine, "Dip dalga bekliyorduk ancak olmadı." ifadesini kullanan Karamollaoğlu, "Saadet Partisi olarak beklediğimiz neticeyi göremedik ama milletin iradesine de saygılıyız." dedi.

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CHP ve İYİ Parti’ye çalıştı. Partisi dibe vurdu!
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